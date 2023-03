Así vivimos los 55 años del Liceo

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

marzo 10, 2023

Alguien, de cuyo nombre no he podido acordarme, puso a sonar la canción vallenata “Ausencia sentimental” dizque para curarse de la nostalgia que le producía el hecho de no haber podido estar presente en la celebración de los 55 años de la fundación de lo que hoy se conoce como Institución Educativa El Bagre, pero que en su partida de bautismo aparece registrada como “Colegio Kennedy”, el mismo que desde el siglo pasado se constituyó como el verdadero crisol en donde se fundieron más de mil historias y en cuyas aulas se escribieron renglones de cuentos de amor, de alegrías, tristezas, logros, fracasos y triunfos hasta hoy desconocidos.

Y era tal el desespero del amigo en mención que no hacía sino repetir el pedacito de la canción que decía: “Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme / me quedo en la capital por cosas del destino / porque el medio de mis viejos es tan humilde / que me dan para venirme y en diciembre regresar / encerrado temblando escribí una letra que detallan mi tristeza mi ausencia sentimental...”

La verdad fue que logró contagiarnos a los demás, porque terminamos en un abrazo y trastornados por los recuerdos de aquellos años felices cuando cursamos los seis años del bachillerato.

Entonces, a la par que se escuchaba de fondo la canción, alguien se tomó la molestia de recordarnos algunas fechas o hitos que contribuyeron a construir lo que es hoy nuestra institución. Recordó que en 1968 fue llamado “Colegio Integral Kennedy El Bagre”, siendo su primer rector Mario Valencia. En 1969 cambia el nombre por el de “Liceo Departamental Mixto El Bagre”. En 1980 se le da el nombre de “IDEM El Bagre”, acrónimo de Instituto Departamental de Enseñanza Media. En 1990 se denomina “Liceo el Bagre”, y fue hasta el año 2003 cuando se cambia el nombre por “Institución Educativa El Bagre” y se fusiona la Escuela Portugal como segunda sede.

Los nombres de quienes han tenido el privilegio, por así decirlo, de conducir los destinos del establecimiento en su calidad de rectores, han sido los siguientes: 1968 Mario Valencia, 1969 Ramiro Restrepo Molina, 1970 Heriberto Stuart Montoya, 1971 Hernando Del Castillo Ríos, 1973 Hermana María Moreno Chávez, quien tuvo en sus manos la graduación de la primera promoción de bachilleres en 1977; 1979 Ciro Antonio Robledo Torres, 1993 Clara Eugenia Moore Acosta, 1998 Agustín Urrutia Mosquera, 2003 Jairo Ibarguen Perea, y desde el 2008 se desempeña como tal el licenciado Willian Aldemar Machado Andrade. De allí se desprende que entre las rectorías de Robledo Torres y Machado Andrade suman 28 de los 55 años de actividades de la institución; 14 el primero y 14 el segundo que cumplió el pasado 4 de febrero.

Es una lástima que no se tengan mayores noticias sobre las realizaciones de los primeros rectores, pero de cuyo compromiso con la institución nunca se ha puesto en duda, pero digamos que los registros dan cuenta de que bajo la rectoría de Hernando Del Castillo Ríos se materializó el ideal de los anteriores, como fue el inicio de la construcción de la hoy sede Liceo El Bagre, también llamada sede principal.

De 1973 a 1978 y por iniciativa del entonces sacerdote Flavio Calle Zapata y en vista de que ya empezaban a asomarse las orejas peludas del “comunismo”, en asocio con otros sectores de la comunidad y de manera inconsulta se le entrega la dirección del establecimiento a unas religiosas de origen mejicano, encabezada por la hermana María Moreno Chávez, una regordeta hasta buena gente, que cumplió de alguna manera con ese objetivo hasta aplacar la fiebre marxista proveniente de la isla del barbudo Fidel Castro Ruz.

Ya en 1979, bajo la administración del licenciado Ciro Antonio Robledo Torres, se terminó la construcción de la planta física en su diseño original, quien en 1992 obtuvo una nueva licencia de funcionamiento que incluía las modalidades de Ciencias Naturales y Salud y Nutrición, época donde imperó la disciplina y el orden, según subrayan hoy algunos de los egresados. Bajo la administración de la licenciada Clara Eugenia Moore Acosta, en 1993, se consiguió la sala de informática, la dotación del aula taller de tecnología, la dotación de la biblioteca, 600 sillas rimax, la construcción de la cafetería escolar y una nueva batería sanitaria.

En 1998 llega a la rectoría el magíster Agustín Urrutia Mosquera, quien venía trasladado del corregimiento de Puerto Claver. Bajo su tutoría se evidenció el buen trato entre las personas, ya que se esforzó en inculcar valores, sentido de pertenencia y tolerancia. En el 2003 y como resultado de la fusión de los tres colegios, es decir, Liceo El Bagre, Liceo Nocturno El Bagre y la Escuela Urbana Portugal, que da origen a la Institución Educativa El Bagre, asume el cargo Jairo Ibarguen Perea, quien exigía mucha responsabilidad y compromiso, pero con débiles relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad.

Producto de lo anterior se produjo la pérdida de plazas docentes, traslados y retiro de estudiantes para otras instituciones educativas y un cese de labores para exigir la salida del rector, como en efecto sucedió, para darle paso, el lunes 4 de febrero del 2008, fecha cuando se posesiona como rector el especialista Willian Aldemar Machado Andrade, quien se desempeñó como docente de Humanidades de esta institución de 1991 hasta mediados del 2006, hecho que fue calificado de favorable, pues conocía la situación que había vivido el colegio en los años recientes. Sin embargo no la tuvo fácil en sus comienzos, porque estaba rodeado de una serie de conflictos que incidieron en la cobertura y la estabilidad de los procesos académicos de una institución que era la insignia del municipio, en tanto que bajaba la mayoría de sus indicadores de eficiencia, el ambiente en la institución se tornaba cada día más tenso, al punto de notarse serias discusiones entre compañeros.

Mejor dicho, los maestros estaban separados en tres grupos: los amigos de la administración, los enemigos y los que no estaban ni de un lado ni del otro. Todas estas situaciones sucedían en ocasiones delante de los estudiantes, y por esta razón trasladaron a doce maestros a otras instituciones y se perdieron 10 plazas docentes. Por lo anterior al asumir la rectoría se propuso, con el apoyo de los docentes, del personal administrativo y de servicios, generar la confianza y la credibilidad en los procesos en beneficio de los estudiantes y sus familias, puesto que era más que evidente la necesidad del apoyo familiar en la formación personal y académica de los niños, niñas, jóvenes y adultos.

Su compromiso se reflejó en el aumento de la población escolar, que pasó de 1.600 estudiantes en el 2007 hasta llegar a los 2.125 estudiantes en 55 grupos en las dos sedes y tres jornadas; situación muy diferente a lo que aconteció al iniciar al año académico del 2009, ya que no se tenían los estudiantes suficientes para conformar los grupos proyectados y los docentes al sentir que se podían quedar sin trabajo o serían trasladados, se dieron a la tarea de buscar estudiantes voz a voz, casa a casa, para mostrar las diferentes opciones que indicaban el inicio del mejoramiento.

Aunque las noticias recibidas desde el pueblo resaltan que hubo festejos dignos de los 55 años, no todo fue color de rosa, porque en un pequeño rastreo con personas allegadas a la institución, es decir, egresados y profesores de años pasados, muchos de ellos dejaron en claro que algo faltó, porque apenas pudieron enterarse por publicaciones ajenas a la institución, pero esto se puede remediar cuando se hagan las fiestas en los 100 años. Ya casi.

La rectoría nos informó de las alboradas, el ejercicio eucarístico y los demás actos cívicos y culturales que permitieron el derroche de alegría, solidaridad y compañerismo; así como fue un buen espacio para las remembranzas los cánticos y las danzas populares. Es más, el directivo anunció para el próximo viernes 17 de marzo una programación entre las cuales se menciona el “Proyecto de Vida”, en donde algunos egresados tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias con los estudiantes desde el preescolar hasta el grado 11°. El sábado 18, también con la participación de egresados y exdocentes, se hará una gran alborada con un desfile que partirá desde el sector de Mineros s.a. hasta el Polideportivo, con misa incluida, exaltaciones, actividades culturales, deportivas, entre otras. La fecha fue escogida para permitir el desplazamiento por coincidir con el puente festivo de San José, el padre putativo de Jesús.

Antes de pasar a un recreo que nos propuso el amigo Efraín López con una serie de recuerdos sobre el fallecido educador Fermín Mena Guerrero, es bueno recordar que hace poco el alcalde de El Bagre, don Faber Enrique Trespalacio, retomó la idea de su gobierno de construir un megacolegio tal como se lo anunció a los estudiantes y profesores, mediante el concurso del Ministerio de Educación Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia para la Restitución de Tierras, que demandará una inversión superior a los $ 33.800 millones de pesos. Tomen nota los interesados.

Pues bien, recuerda el amigo López Cangrejo que el profe Fermín Mena en medio de la clase de sociales entraba al salón hablando inglés y preguntando qué había dicho, y cuando no se le contestaba... teníamos uno como calificación. Éramos los de 5° de primaria, quizá como resultado de la maracachafa de aquella época. Una vez llegó con el cuento de que en su viaje de regreso al país desde el Ecuador, al avión se le apagaron los motores en plenos andes suramericanos. Aún me pregunto, ¿cómo pudo sortear esta situación y poder contar esta historia o esa alucinación? A veces se instalaba unas enormes gafas, al mejor estilo de Pedro Navaja, con el fin de despistar a los alumnos. Buenos recuerdos, Efraín.

Por supuesto que aquí recogemos muchas anécdotas y recuerdos de quienes pudieron hacer completo el bachillerato, pero además de quienes tuvieron la oportunidad de haber estado en sus libros de matrículas, así fuera por un año no más, pero esos son frutos de otras cosechas y entre mis amigos en Medellín decidimos ponerle punto final, por ahora, a las bodas de esmeralda de la querida institución y ya con un volumen más alto escuchamos el pedazo que faltaba: Que me traigan razones / le pedí al vení a mis compañeros / las anécdotas y los cuentos buenos que son costumbres de allá / renglones pa' mis viejos, diciéndole cuanto los recuerdo / mi novia y los amigos aquellos con quien suelo frecuentar….

