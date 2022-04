¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir el maltrato a los ciclistas colombianos en Europa?

.Publicidad.

Daniel Felipe Martínez tiene 25 años y un solo defecto, haber nacido en Soacha. Si hubiera nacido en Londres nadie se estaría preguntando quién sería el capo para el Giro de Italia. Los expertos creen que es Adam Yates, un mediocre corredor que no ha ganado nada importante pero que tiene una cualidad, haber nacido en Gran Bretaña. Eso le pesa al patrocinador. Ojo, el INEOS ha sabido darle la importancia que se merece a Egan Bernal y a Carapaz pero porque son un par de monstruos. Sin embargo este tipo de equipos vienen a Colombia con el ánimo de conseguirle peones eficientes a sus capos de escuadra europeos. No es culpa de ellos, es culpa nuestra, de nuestros gobiernos que no han querido dar la plata suficiente para que se formen equipos colombianos, con intereses colombianos para que ganemos todo en Europa. Siendo peón Dani Martinez consiguió un quinto lugar en el Giro del 2021. ¿Una locura, no? ¿qué haría si fuera Capo de su escuadra?

Cuenta Santiago Botero que, recién llegó al Kelme y a pesar de ser campeón del mundo contrarreloj, su compañero de equipo, Oscar Sevilla, con menos pergaminos, ganaba más que él. La razón es porque la marca se quería posicionar en España. Lo mismo pasó con el Movistar en tiempos de Nairo en donde hicieron hasta lo imposible por aburrir al de Cómbita y con Miguel Ángel López en donde pretendían que un monstruo de sus características le sirviera a corredores españoles como Enric Mas.

-Publicidad.-

En los ochenta se viajó a Europa con tres equipos, Café de Colombia, Manzana Postobón y Pony Malta. A pesar de que esos corredores no tenían el rodaje que tienen hoy en día nuestros ciclistas, cada vez más adaptados al ambiente europeo, consiguieron resultados tan importantes como al Vuelta a España de 1987. El nuevo gobierno debería hacer una inversión y crear un equipo que estaría así conformado para correr el Tour: un capo único que sería Egan Bernal. El as bajo la mango podría ser Daniel Martinez si Egan no se encuentra bien. Para arroparlo en las etapas planas tendría a Rigoberto Urán y Johnatan Restrepo, en la media montaña su hombre de confianza sería el mosnter Higuita, y para mandar en la montaña estarían Nairo Quintana, Superman López e Iván Sosa. Hasta Pogacar nos daría miedo.

¿Cuántos cracks no se pierden por estar sirviéndole a sus jefes europeos? ¿No es hora ya de revertir eso?

Publicidad.