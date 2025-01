¿Qué tiene por decir la filosofía en tiempos de crisis?

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri |

enero 13, 2025

Con motivo del artículo de Uprimny: “Invitación a conocer a Kant”, presento las siguientes reflexiones con el fin de motivar el estudio, no solo de la filosofía del filósofo de Königsberg, sino también dar con respuestas a la profunda crisis de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento en el mundo agobiado por la crisis climática, las pandemias, la migraciones, las guerras, la antidemocracia, y el avance de la ultraderecha y del neofascismo en Europa, EEU y América Latina.

En el escrito mencionado, Invitación a conocer a Kant, se hace un resumen sucinto de los principales temas del Filósofo alemán (1724-1804): ¿Qué podemos saber?, teoría del conocimiento; ¿Qué debemos hacer?, sobre la moral, el derecho y las costumbres, y ¿Qué podemos esperar?, hacia dónde va el la humanidad?

Así mismo trae dos textos para el conocimiento del filósofo: ¿Qué es la ilustración?, acerca del renacimiento como la época de la razón y de la mayoría de edad para pensar por sí mismo; y el texto La paz perpetua, que ni mandado hacer como punto de vista para preguntarse por la guerra en Ucrania, en el Oriente Medio y el conflicto armado y social en Colombia. Cómo se pude ver son temas de actualidad mundial precisamente ahora que caen las bombas en Belén matando niños en medio de la novena navideña con el avance de la inteligencia artificial para la muerte.

Al tratar de meterle el diente a estas preguntas no podemos pasar por alto los aportes olvidados de la dialéctica de Hegel, en “Fenomenología del Espíritu”, de Carlos Marx con su materialismo histórico, de Lenin con sus “Cuadernos Filosóficos” y con libro “Materialismo y Empiriocriticismo”; de Mao Tse Tung, con los textos “Sobre la Práctica” y “Sobre la Contradicción”, y de otros filósofos contemporáneos como los de la Escuela de Frankfort, y muchos más cercanos como el colombiano Estanislao Zuleta, el coreano del sur, Byun-chul Han (1959) con “La sociedad del cansancio” y “La Topología de la violencia”; con y el Israelita Yuval Noah Harari (1.976), con su “Homo Deus”, “Sapiens” y Nexus, en fin…, con Boaventura de Sousa Santos, Atilio Borón, Álvaro García Linera, Claudio Katz y Noam Chomsky, todos ellos buscando la verdad más allá de la materia en movimiento dentro del espacio infinito y en el tiempo eterno.

La paz perpetua, así como la teoría de la unidad y lucha de contrarios, la lucha de clases y la violencia como la partera de la historia, el materialismo histórico y el método dialéctico de conocimiento y del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, la existencia objetiva de la materia por fuera de nuestra conciencia, en continuo movimiento en el espacio y en el tiempo, el devenir y la evolución de las especies, todo un camino de conocimiento de la verdad en un accidentado proceso histórico de desarrollo de lo simple a lo complejo.

Pensar y comparar todos estos conceptos y criterios filosóficos con la realidad virtual contemporánea, con el dominio de la inteligencia artificial, con la ciencia de los datos, el manejo de los algoritmos, y la manipulación de la opinión pública y de los sentimientos y las pasiones de los grupos humanos; no sabe uno hasta donde es posible pensar por cuenta propia en medio de esta montaña de información y de condicionamiento de la mayoría de habitantes de la tierra.

Se trata de un proceso de transformación, complicado y feroz, un cambio violento de época que está signado por la mutación vertiginosa de la tecnología de punta, la robótica, la realidad virtual, la inteligencia digital, por la metamorfosis rápida de la forma de producción del capitalismo ante la aparición de la inteligencia artificial, que es la clave que define el cambio de época, la transformación del paradigma, las paradojas de las contradicciones actuales.

¿Cómo se manifiesta ahora la unidad y lucha de contrarios? ¿Cuál es la contradicción principal y cuál es el aspecto principal de la contradicción que rige el mundo contemporáneo?

La tesis de que el mundo real está siendo regido por el encuentro violento entre el capitalismo violento y suicida y la conservación de la humanidad no está muy lejana de la realidad del mundo contemporáneo, por las ansias desaforadas de ganancia y plusvalía del establecimiento capitalista que está poniendo en peligro la supervivencia de la especie humana.

Ya no es la contradicción entre el socialismo soviético y el capitalismo del siglo pasado, ahora se avizora otro socialismo muy distinto condicionado y caracterizado por la forma de producción mediante la inteligencia artificial.

¿Cómo se manifiesta ahora la lucha de clases en medio de una sociedad robotizada y dominada por el capitalismo digital? ¿Es un cambio de paradigma y de valores humanos? ¿Es otro renacimiento histórico al que estamos asistiendo y presenciando estupefactos? ¿Son las postrimerías de una nueva época que está naciendo y otra que no acaba de morir? ¿Vuelve el péndulo del reloj de la historia con su la lucha de las civilizaciones?

La civilización del capitalismo occidental con EEUU, y Europa a la cabeza, agotado su ciclo de producción y desarrollo en decadencia, compite con ferocidad contra la civilización del capitalismo asiático de China, Rusia e India y con la civilización capitalista del Oriente Medio vestida con el ropaje de la religión, capitalismo asiático que ahora empieza a dominar con la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología de punta, el dominio del capital financiero, la industria militar, sobresaliendo en el aspecto geográfico y geopolítico.

Así las cosas: ¿Qué podemos conocer de la situación política, social y económica del mundo contemporáneo? ¿Qué debemos hacer frente a esta situación? ¿Qué podemos esperar del desarrollo del capitalismo imperialista y digital en la guerra por el dominio de los mercados?

¿En qué consiste pensar por sí mismo, la mayoría de edad del pensamiento en las condiciones actuales de dominio de la inteligencia artificial? ¿Qué es eso de la ilustración y de la Paz perpetua? ¿Cómo se compagina con la unidad y lucha de contrarios de Heguel y de Marx, y con el fin de la historia de Fukuyama? ¿Cómo se manifiesta ahora la lucha de clases a través del desarrollo crítico de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y de la inteligencia artificial?

Hay que volver a la filosofía, al estudio de la política y de la ética en particular, hay que sintetizar y sistematizar la historia de los 500 años de desarrollo del modo de producción de capitalista, desde su nacimiento con Maquiavelo hasta el momento actual de la guerra en Ucrania y en Oriente Medio, para tratar de ubicarnos en la contemporaneidad y adivinar para dónde va la humanidad.

En esta incertidumbre es muy difícil saber hacia dónde se dirige la lucha de los pueblos del Sur global; sin esta certeza se está propenso a caer en el pesimismo, en el agnosticismo, a ver pasar el mundo desde una actitud contemplativa mientras avanza la antidemocracia y el neofascismo del capital financiero en Europa, EEUU y en América Latina.

He aquí la importancia de volver a los clásicos de la filosofía política: “Cuadernos Filosóficos” de Lenin, a “La lucha de clases en Francia” de Marx, “Sobre la práctica” y “Sobre la Contradicción” de Mao Stse Tung, “Sobre el discurso de la guerra” de Clawsewiztz.

Volver a la Escuela de Frankfort de 1929 en Alemania, a los Italianos Antonio Gramsci, y Toni Negri, al coreano Byun-Chul Han, (1959) con “La sociedad del cansancio”, la “Topología del Poder” y “La sociedad de la transparencia”; volver a Yuval Noa Harari (1976), de Israel, con “Sapiens“, “Homo Deus” y “Nexus”, regresar a los filósofos latinoamericanos Boaventura de Sousa Santos (Portugal), Atilio Borón y Claudio Kag (Argentina), Estanislao Zuleta (Colombia), Chomsky (EEUU), Álvaro García Linera (Bolivia) entre otros.

No viva del pasado, no imagine el futuro, concéntrate en el presente, dicen por ahí, pero el presente sin pasado no existe, la capacidad de recordar es la principal condición del ser humano, sin la memoria es imposible vivir así no sea sino la memoria biológica, la memoria genética, ¿por qué respiramos sin participación de la voluntad? ¿Por qué continúan las funciones vegetativas en forma inconsciente? Ahora es el futuro desarrollo del presente, no cabe otro espacio para el futuro que no sea el presente, las raíces del pasado están en el presente y constituyen las condiciones del futuro.

El descubrimiento de América por el capitalismo español (1492) condicionó la actual sociedad latinoamericana, especialmente la sociedad de los países andinos, historia sin la cual es imposible abordar la realidad presente de la América Latina; hay que mirar el tiempo en sus tres manifestaciones principales: el pasado que es la historia, el presente que es la política y el futuro que es un cálculo de probabilidades y posibilidades en medio de la incertidumbre; sin estas categorías del materialismo histórico es imposible calcular, suponer, deducir y prever las posibles hipótesis y previsiones del desarrollo del capitalismo neoliberal contemporáneo, y de sus consecuencias que están a la vista de la humanidad.

Y sin prever ni calcular es imposible hacer política consciente, es decir, sin la estrategia del futuro y sin la táctica del presente es imposible hacer la política del futuro, no sabemos dónde estamos parados ni para dónde vamos.

Es con estos criterios que podemos enfrentar la coyuntura política colombiana, latinoamericana y del Sur Global; sin tener clara la táctica del tiempo presente y sin la estrategia del futuro no estaremos preparados para enfrentar la dirección política democrática en el cambio de época que estamos viviendo en forma desgarradora y violenta. Y si no tenemos claros estos criterios conceptuales y filosóficos estaremos propensos a ser dominados por la situación, por el torbellino las circunstancias, y por lo tanto, carentes de capacidad para la dirección política.

Con el avance de la inteligencia artificial la predicción del futuro está al alcance de la mano, como nunca antes lo había estado en la historia de la humanidad; por eso hay que volver a la filosofía.

