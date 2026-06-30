Gustavo Alfaro, el excomentarista de Caracol que con Paraguay eliminó a Alemania del Mundial 2026

El argentino analizó partidos de Colombia, junto a Javier Hernández Bonnet, hasta ser llamado por la federación paraguaya, a la que terminó llevando al Mundial

Los abrazos se multiplicaban alrededor de Orlando Gill. El arquero paraguayo acababa de detener dos penales con los que Alemania, cuatro veces campeona del mundo, quedaba eliminada del Mundial 2026.

Paraguay, de ese modo, escribía una página inédita en su historia futbolística. Dentro de esta gesta, además del heroísmo del arquero paraguayo, hay otra historia destacada: la del director técnico Gustavo Alfaro, quien tras la victoria decidió permanecer inmóvil por unos segundos, observando la escena que había perseguido durante más de tres décadas como entrenador.

Tras el último cobro de José Canale, su equipo ganó 4-3 desde los once metros. El técnico argentino parecía no creer que acababa de conducir a la albirroja hasta los octavos de final del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, especialmente por las adversidades con las que tuvo que luchar la selección sudamericana durante todo el encuentro.

El partido había terminado 1-1 tras 120 minutos de juego. Paraguay se adelantó con Julio Enciso en el primer tiempo. Alemania empató con Kai Havertz y llegó incluso a celebrar un gol en el tiempo suplementario, pero el VAR anuló la acción por una falta sobre Gill. En la definición por penales, el arquero paraguayo se convirtió en el héroe de la noche y Alfaro en el mentor que siempre creyó en él.

Las utopías no se rinden. 🇵🇾 pic.twitter.com/bTNCayEv9F — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 29, 2026

De futbolista en Rafaela a entrenador con apenas 30 años

La historia de Gustavo Julio Alfaro comenzó mucho antes de aquella noche mundialista inolvidable. Nació el 14 de agosto de 1962, en Rafaela, provincia de Santa Fe (Argentina). Allí, precisamente, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Entre 1988 y 1992, defendió la camiseta de Atlético de Rafaela como mediocampista. Disputó 126 partidos oficiales y marcó seis goles. Sin embargo, muy pronto comprendió que su futuro estaba fuera de las líneas que delimitan el terreno de juego. Con apenas 30 años, decidió iniciar su carrera como entrenador.

En 1992, tuvo su primera experiencia como director técnico. De nuevo, fue en Atlético Rafaela. Aquella decisión marcó el inicio de una trayectoria que, más de tres décadas después, lo convertiría en uno de los entrenadores sudamericanos con mayor recorrido.

Los siguientes años fueron para Gustavo Alfaro una sucesión de desafíos. Pasó por Patronato, Quilmes, Belgrano, Olimpo, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí, Rosario Central, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán y Boca Juniors. Cada club representó un nuevo partido en una carrera construida desde procesos largos más que desde los grandes reflectores.

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Gustavo Alfaro: el entrenador que convirtió proyectos en títulos

La consolidación de Alfaro llegó con Arsenal de Sarandí. Allí dirigió la etapa más exitosa de la historia del club y conquistó la Copa Sudamericana de 2007, el Torneo Clausura 2012, la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2012-13.

Años después sumó otro título importante al ganar la Supercopa Argentina con Boca Juniors. Para entonces, su nombre ya era reconocido como el de un entrenador capaz de construir equipos competitivos sin importar el tamaño del presupuesto o el cartel de sus futbolistas.

El siguiente paso llegó en las selecciones nacionales. Dirigió a Ecuador durante el proceso que desembocó en el Mundial de Catar 2022 y apostó por una generación de futbolistas que hoy tiene como referentes a Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié.

Su salida de la selección ecuatoriana se produjo en enero de 2023, cuando comunicó al presidente de la Federación de Fútbol de ese país, Francisco Egas, que no renovaría su contrato. La decisión de Gustavo Alfaro estuvo marcada por diferencias relacionadas con pagos pendientes de salarios y premios para él y su cuerpo técnico.

El reto de Gustavo Alfaro de regresar a Paraguay a una Copa del Mundo

Después de una breve etapa con Costa Rica, Alfaro asumió la dirección técnica de Paraguay el 15 de agosto de 2024, un día después de cumplir 62 años. Encontró una selección fuera de los puestos de clasificación y con tres eliminatorias consecutivas sin asistir a un mundial.

El cambio comenzó a reflejarse durante las Eliminatorias Sudamericanas. Paraguay recuperó competitividad, derrotó a Brasil y Argentina y terminó asegurando su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Cerró la clasificación con 24 puntos, 14 goles a favor y apenas 10 en contra.

El Mundial tampoco empezó de la mejor manera. Paraguay cayó 4-1 frente a Estados Unidos en el debut y las críticas aparecieron de inmediato. Luego reaccionó con un triunfo 1-0 sobre Turquía, pese a jugar con un hombre menos durante buena parte del encuentro. Además, cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Australia, que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros con 4 puntos.

Las críticas de Chilavert y la respuesta que llegó en la cancha

La clasificación a 16vos no fue suficiente para detener los cuestionamientos. Uno de los más fuertes llegó desde José Luis Chilavert, histórico arquero paraguayo, quien criticó el rendimiento del equipo y cuestionó algunas decisiones del entrenador, entre ellas la confianza depositada en Orlando Gill.

Gustavo Alfaro evitó responder con la misma dureza. En conferencia de prensa dijo que le habría gustado recibir una llamada personal del exguardameta en lugar de enterarse de las críticas públicamente y recordó que años atrás el propio Chilavert había manifestado su deseo de verlo dirigir la selección paraguaya.

El desenlace terminó escribiéndose sobre el césped. Gill, el arquero señalado atajó dos penales frente a Alemania y se convirtió en la figura de la clasificación, mientras Alfaro obtenía el resultado más importante de toda su trayectoria.

Un reencuentro con Colombia después de la mayor victoria de su carrera

Al terminar el partido, Alfaro definió la clasificación como "la victoria más grande" de su carrera. También dejó una de las frases más recordadas del Mundial al revelar lo que les dijo a sus futbolistas antes de salir al campo.

"Les dije que quería ver entrar a 26 guerreros y salir a 26 leyendas" contó el entrenador argentino, convencido de que el grupo había transformado en realidad un desafío que parecía imposible.

Después llegaron los saludos, las fotografías y las entrevistas. Entre tantos compromisos, el técnico encontró unos minutos para acercarse al equipo de Gol Caracol y saludar a Javier Hernández Bonnet y a quienes fueron sus compañeros cuando ejercía como comentarista deportivo.

📸💛 ¡SIEMPRE DE ESTA CASA!



Gustavo Alfaro, quien pasó por Gol Caracol, se tomó un momento para compartir con el equipo liderado por Javier Hernández Bonnet, luego de la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026. 🌎🏆



¡Alfaro, siempre del lado… pic.twitter.com/Y3jTRAiFdJ — Gol Caracol (@GolCaracol) June 30, 2026

La imagen cerró el círculo de una carrera construida paso a paso. Del mediocampista que comenzó en Rafaela al entrenador que debutó en un banco con apenas 30 años; del analista que comentaba partidos para la televisión colombiana al técnico que eliminó a Alemania del Mundial 2026.

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