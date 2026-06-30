Con viaje a Roma, Petro se despide del FAC 001 que tanto aprovechó

Tendrá una audiencia con el Papa León XIV y lo recibió el ex ministro de defensa Iván Velásquez, quien es el embajador en el Vaticano

Antes de terminar su gobierno, Gustavo Petro volvió a subir al avión que lo acompañó durante buena parte de su mandato Recorrió, en uno de sus últimos vuelos como jefe de Estado, los pasillos del FAC 001, la aeronave que durante décadas ha transportado a los Presidentes colombianos en sus compromisos internacionales.

Allí están la sala de reuniones donde se adelantan encuentros de trabajo en pleno vuelo y a 40.000 pies de altura, el espacio reservado para la comitiva y la cabina presidencial, equipada con una cama y baño privado para los trayectos de larga duración como el reciente rumbo a Europa.

El destino fue Roma. La misión consistía en reunirse con el papa León XIV, en uno de los encuentros diplomáticos más importantes de la recta final de su gobierno.

La audiencia oficial con el Sumo Pontífice está programada para el jueves 2 de julio, pero el mandatario colombiano llegó con varios días de anticipación a Italia para cumplir una agenda paralela. Además del encuentro con el Papa, tiene previstas reuniones con Luigi Ciotti, fundador y presidente de la organización Libera; con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y con Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados.

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Aunque aún restan algunos meses para concluir su mandato, el viaje tiene un aire simbólico. El FAC 001 ha sido uno de los escenarios más frecuentes de la agenda internacional de Petro y también uno de los focos de discusión durante su administración, debido al elevado número de desplazamientos realizados y a los costos que estos han representado para el Estado.

Los viajes que hizo Gustavo Petro en el FAC 001

De acuerdo con los registros conocidos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Gustavo Petro realizó más de 58 viajes internacionales entre el 7 de agosto de 2022 y el 6 de noviembre de 2025, desplazamientos que, en su mayoría, fueron realizados a bordo del FAC 001. Un número mayor en comparación con su antecesor, Iván Duque, quien realizó un total de 46 viajes internacionales

Viaje durante su visita a Roma.

Durante ese periodo, el Presidente visitó países de América, Europa, Asia y África. En varias de sus giras incluyó escalas en Nueva York, Madrid o París antes de continuar hacia sus destinos finales. En otros casos, aprovechó un mismo itinerario para desarrollar agendas oficiales en varias ciudades o incluso en diferentes países.

Más allá del componente diplomático, dichos desplazamientos también abrieron un amplio debate por su costo. Los datos divulgados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana indican que las giras internacionales representaron más de $22.000 millones en costos operativos, una cifra que contempla gastos relacionados con la operación de la aeronave, alojamiento, transporte y alimentación de las delegaciones oficiales.

Las críticas no tardaron en aparecer. Mientras algunos defendían la necesidad de fortalecer la presencia internacional de Colombia, otros cuestionaban la frecuencia de los viajes y el impacto que estos tenían sobre las finanzas públicas.

A los desplazamientos internacionales también se suman los recorridos dentro del país. Según registros oficiales divulgados durante su administración, Petro acumuló más de 600 vuelos nacionales, utilizados para cumplir agendas de gobierno en distintas regiones del territorio colombiano.

Ahora, el presidente vuelve a cruzar el Atlántico para una reunión de alto nivel en el Vaticano. Quizá no sea el último vuelo internacional de su mandato, pero sí uno de los más simbólicos, al realizarse en la recta final de un gobierno que convirtió al FAC 001 en uno de los protagonistas silenciosos de su agenda presidencial.

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