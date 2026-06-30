Así mueve el bolsillo de los colombianos la fiebre del fútbol con gastos que pueden superar los 8 millones de pesos

Ciudades como Bogotá proyectan un impacto de $1,6 billones sobre su PIB, con rubros de $60.000 por persona como mínimo en cada partido

Cada partido de la fiesta mundialista no solo concentra la atención de millones de aficionados. También modifica los hábitos de consumo de los hogares y genera un mayor movimiento económico en categorías como tecnología, alimentación, entretenimiento, ropa deportiva y experiencias sociales. El seguimiento al torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá se ha convertido en un detonante de gasto para miles de familias, con diferencias marcadas según la forma en que cada persona vive la competencia.

Las estimaciones muestran que el desembolso puede ir desde cerca de $60.000 por encuentro hasta superar los $8 millones en los casos de quienes deciden viajar para asistir a un partido.

Uno de los cálculos más amplios señala que vivir el torneo desde Colombia puede representar entre $1,2 millones y $5 millones por hogar, sin considerar viajes internacionales. En ese presupuesto se incluyen compras de televisores, plataformas de transmisión, alimentos, bebidas, artículos coleccionables e indumentaria deportiva.

El gasto cambia según el perfil de cada aficionado

El comportamiento del consumidor varía de acuerdo con el nivel de afición. Quien sigue únicamente los partidos más importantes suele destinar alrededor de $60.000 por encuentro, principalmente en comidas, bebidas y reuniones familiares o con amigos.

Quienes siguen especialmente los partidos de la Selección Colombia destinan un presupuesto mayor. Tras superar la fase de grupos con victorias 3-1 sobre Uzbekistán, 1-0 frente a RD Congo y un empate 0-0 contra Portugal, el equipo jugará los dieciseisavos de final el 3 de julio ante Ghana.

Para este perfil, el gasto puede superar los $700.000, al sumar una camiseta, una suscripción para seguir los encuentros y el consumo habitual durante cada jornada.

Los seguidores que viven el campeonato con mayor intensidad pueden invertir más de $2 millones, incluyendo plataformas prémium, artículos coleccionables y la compra de aproximadamente una caja y media de láminas para completar el álbum oficial.

En el nivel más alto aparecen quienes viajan para asistir a un partido. Su presupuesto supera los $8 millones, considerando transporte aéreo, hospedaje, alquiler de vehículo, boletería, una camiseta cercana a los $390.000 y alrededor de $850.000 para completar el álbum.

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Tecnología y comercio, entre los grandes beneficiados

El incremento del consumo también se refleja en la compra de equipos tecnológicos. Datos del DANE muestran que las ventas de televisores y equipos de sonido crecieron 22 % anual durante las jornadas de eliminatorias de septiembre de 2025, mientras que para marzo de 2026 ese crecimiento llegó al 36,6 % anual.

Las proyecciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico estiman que Bogotá podría recibir un impacto cercano a $1,6 billones sobre su Producto Interno Bruto durante el segundo y tercer trimestre de 2026.

Además, las ventas comerciales aumentarían en $377.000 millones, impulsadas principalmente por la compra de televisores, equipos de sonido, alimentos y bebidas.

En Medellín, las proyecciones indican que cada hogar destinaría en promedio $429.339 para seguir el torneo, lo que permitiría movilizar cerca de $567.879 millones en la economía local. Gran parte de ese gasto se concentraría en alimentos y bebidas, televisores, camisetas y el tradicional álbum de láminas. Los comerciantes también esperan un incremento en las ventas de ropa deportiva y artículos relacionados con el fútbol.

¿Cómo gastar con tranquilidad en la fiesta mundialista?

La clasificación de la Selección Colombia a los dieciseisavos de final mantiene el interés de los aficionados y prolonga la dinámica de consumo alrededor del torneo. Los sectores relacionados con gastronomía, entretenimiento, comercio, tecnología y movilidad continúan registrando una mayor demanda durante las jornadas deportivas.

En este contexto, Bravo Colombia recuerda la importancia de mantener unas finanzas organizadas durante temporadas de mayor gasto. Planificar las compras y administrar adecuadamente las obligaciones financieras permite disfrutar la emoción del fútbol sin comprometer la estabilidad económica del hogar.

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de Bravo Colombia, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente

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