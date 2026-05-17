- Dos congresistas del clan de los Torres confirmaron su poder en el Atlántico con evento de apoyo a Cepeda

Pedro Flórez y Jaime Santamaría organizaron la manifestación en la plaza de Puerto Colombia en un acto de desafío a los Char que están con Abelardo De la Espriella

En una clara demostración de apoyo a la campaña de Iván Cepeda, desde el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, en la plaza central de esa población el clan Torres dio muestra de su respaldo al candidato oficialista con un gran evento en el que se concentraron más de 1.500 personas.

Fue Euclides Torres, la cabeza del clan familiar, aliado desde hace años de Armando Benedetti quienes financiaron y organizaron la famosa manifestación de Petro de la famosa P, que marcó un antes y un después en la campaña presidencial que le dio el triunfo en el 2002, como se cuenta en esta nota.

Aunque ninguno de los miembros de la familia Torres estuvo presente, se supo que detrás del evento estuvo el poderoso grupo económico y político que ha hecho de Puerto Colombia su fortín. Los encargados de la organización Pedro Flórez y Jaime Santamaría, los mismos que están tejiendo la candidatura a la Alcaldía de Barranquilla de Armando Benedetti.

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Flórez fue el mayor votado en la consulta del Pacto Histórico y repitió en las elecciones parlamentaria con lo que aseguro repetir en el senado.

Al evento en puerto asistieron dirigentes locales con quienes habrían coordinado un trabajo fuerte en los barrios dado el temor que hay al interior de la campaña de que Abelardo De la Espriella pueda crecer a tal nivel de que gane en primera vuelta, un escenario al que si esperan llegar desde la candidatura de Cepeda.

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El encuentro no es para nada menor, si recordamos que esta población era un bastión charista dos administraciones atrás, pero con la llegada del hoy exalcalde Wilman Vargas y el actual mandatario Plinio Cedeño, ambos del grupo de los Torres, se envía un mensaje a la clase política local y también a la campaña de Cepeda y al gobierno Petro que como lo dijimos en esta nota (link) estará esta semana en Barranquilla en el barrio Villas de San Pablo otro bastión charista que el peronismo busca arrebatarle.

En la tarima que instalaron en la plaza el senador Flórez aseguró que no pueden retroceder ya que a su juicio “El Atlántico, el Caribe y Colombia necesitan seguir avanzando hacia un país con más oportunidades y más justicia social”.

Mientras que Santamaría representante a la Cámara electo dijo con micrófono en mano que los porteños “somos gente comprometida con el cambio y con seguir construyendo un mejor futuro para Puerto Colombia y para el país”.

El próximo 31 de mayo el Caribe entero se volcará a las urnas para elegir a @IvanCepedaCast como presidente y @aida_quilcue vicepresidenta.



El Atlantico una vez más, ratificó que ya eligió!! #SomosRegion #ElSenadorDeLasRegiones #UnaColombiaParaTodos pic.twitter.com/UdCA0yXmxy — Pedro Hernando Flórez Porras (@pedrohflorez) May 11, 2026

La importancia de este municipio a nivel político y económico

Puerto Colombia es un municipio que la casa Char y los Torres se disputa por partida doble, por un lado está el escenario político que como dijimos al inicio de esta nota, las dos últimas alcaldías han quedado en mano de los Torres que se la arrebataron a los Char después de dos periodos seguidos. Lo que hace que la actual contienda electoral sea más llamativa para estas dos familias que ya tienen su sus puestas por los candidatos a la Casa de Nariño. Cepeda y De la Espriella.

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El otro camino que choca a los Torres y a los Char es la disputa por el Corredor Universitario, 1.435 hectáreas altamente valorizadas, gracias al desarrollo urbanístico adelantado en la zona. La pelea por este territorio es en el papel y a nivel mediático.

En lo formal, desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) las Alcaldías de Barranquilla y Puerto Colombia están a la espera de que esa entidad decida cuáles serán los nuevos límites entre esta dos poblaciones colindantes y sobre todo a quién le quedará mayor proporción del corredor y por lo tanto qué familia ganará.

Y a nivel mediático los medios de comunicación locales también están metidos en la puja, tanto que el evento en Puerto a favor de Cepeda no fue divulgado por las grandes casas periodísticas que tiene cercanía con los Char. Lo mismo ocurre con el tema del corredor. Mientras los medios de puerto se refieren a esa zona como propia, los de la capital del Atlántico lo describen como el norte de la ciudad, dejando claro que hay una lucha por el territorio y por el poder entre dos clanes familiares que no están dispuestos a ceder.

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