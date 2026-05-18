El negociazo de pólizas para mascotas en Colombia al que entraron las tradicionales aseguradoras

Sura fue la pionera en asegurar perros y gatos en un mercado con planes que van desde $13.000 hasta $152.100 al mes y coberturas médicas de hasta USD 6.000

Con perros y gatos ocupando cada vez más espacio en los hogares colombianos, las aseguradoras incursionan en el cuidado animal como una nueva línea de negocio. La oferta de pólizas para mascotas, que hasta hace pocos años era algo impensable entre los colombianos, hoy mueve paquetes de asistencia veterinaria, coberturas internacionales, guarderías, gastos funerarios y hasta protección para los dueños en caso de accidentes domésticos relacionados con sus animales.

Según cifras del Dane, más de 60 % de los hogares colombianos tienen al menos un perro o un gato, una realidad que abrió un mercado que varias compañías comenzaron a disputar con planes mensuales y coberturas adaptadas a viajes, emergencias y enfermedades. El fenómeno toma fuerza justo antes del Mundial de Fútbol de 2026, período en el que aumentan los desplazamientos internacionales y las familias buscan alternativas para dejar protegidas a sus mascotas.

Cabe recordar que las pólizas para mascotas comenzaron a tomar fuerza en Colombia tras la expedición de la Ley 746 de 2002, que estableció la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para perros de manejo especial. En ese escenario, Seguros Sura se convirtió en una de las compañías pioneras al lanzar seguros integrales de salud y medicina prepagada para perros y gatos, además de coberturas por daños a terceros.

Con el paso de los años, el mercado se expandió y hoy participan entidades como Seguros Bolívar, Colsubsidio, Seguros Falabella y Aseguradora Solidaria, que ofrecen distintos planes enfocados en asistencia veterinaria, emergencias y protección para los propietarios.

Actualmente, empresas del sector asegurador y de asistencia veterinaria ofrecen pólizas que van desde los $14.500 mensuales hasta planes superiores a $150.000, dependiendo de las coberturas. En la mayoría de los casos incluyen consultas, vacunación, hospitalización, medicamentos y atención veterinaria 24 horas.

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Seguros para mascotas en Colombia: cuánto cuestan y qué cubren

Una de las empresas que fortaleció su presencia en este segmento es Seguros Sura. La aseguradora comercializa planes esenciales desde $38.300 mensuales, además de coberturas clásicas y globales que superan los $150.000. Entre los servicios incluidos aparecen vacunación, desparasitación, hospitalización, cirugías y teleorientación veterinaria permanente.

Aseguradora Solidaria de Colombia, por su parte, apostó por una cobertura que también protege al dueño del animal en caso de accidentes ocurridos durante la convivencia con la mascota. La compañía señaló que mordeduras, caídas y golpes representan cerca de 30 % de los siniestros reportados relacionados con animales domésticos.

Sus pólizas arrancan desde $28.000 mensuales e incluyen asistencia exequial, hotel para mascotas cuando el propietario viaje o enfrente una incapacidad médica y asesoría jurídica telefónica. Incluso, contempla cobertura si el animal asegurado causa daños a otra mascota.

En el caso de los viajes internacionales, Hatchi ofrece seguros para desplazamientos cortos y medianos con cobertura médica de hasta USD 6.000 por trayecto y tarifas desde $13.000 diarios. Los planes están dirigidos a perros de hasta 13 años y gatos de hasta 10 años, e incluyen atención veterinaria de emergencia y medicamentos.

La Agencia de Seguros Falabella también entró en la competencia con planes promedio de $58.999 mensuales para perros y gatos. Sus pólizas cubren urgencias veterinarias, esterilización, consultas a domicilio y servicios de guardería durante viajes.

Colsubsidio comercializa asistencias básicas desde $14.500 mensuales y pólizas anuales desde $200.000 para sus afiliados. Los servicios incluyen consultas veterinarias, exámenes de laboratorio y medicina prepagada, con planes desde $81.800 para gatos y $96.600 para perros.

Davivienda, en alianza con Seguros Bolívar, ofrece coberturas para consultas, medicamentos, radiografías, ecografías y hospitalización por urgencias. Además, después de 30 días de vigencia, los usuarios pueden acceder a chips de identificación para sus mascotas y atención permanente.

¿Cuánto puede costar no tener una mascota asegurada en caso de accidente?

Datos divulgados por el sector muestran que solo 3 % de las mascotas en Colombia cuentan actualmente con algún tipo de seguro, pese al aumento de mascotas en los hogares. Las aseguradoras calculan que un accidente relacionado con mascotas puede llegar a costar entre $3 y $4 millones, entre tratamientos médicos, incapacidades y conciliaciones.

Bogotá concentra la mayor tenencia de mascotas del país con 25 % de los hogares, seguida por Bucaramanga y Cali con 20 %, y Medellín con 18 %. Mientras aumenta la presencia de perros y gatos dentro de las familias colombianas, las compañías aceleran el desarrollo de productos dirigidos a un mercado que comenzó a consolidarse como una nueva fuente de ingresos para el sector asegurador.

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