Guía para entender el viaje de Petro a Haití

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Cómo a muchos colombianos aún no les cabe en la cabeza que mientras el país vive una de las peores crisis humanitaria de su historia, nuestro presidente se haya marchado para Haití (yo tampoco lo entiendo), he decido revelar, paso a paso, la agenda ‘estratégica’ que Petro desarrolló en la nación caribeña.

Con el fin de dar un contexto completo de la trascendencia de ese periplo, en paralelo comentaré lo que estaba ocurriendo, al mismo tiempo, en la zona del Catatumbo, epicentro de esa emergencia humanitaria.

..Publicidad..

Miércoles 22 de enero, 4 pm (Haití): llegada de la comitiva colombiana (los esperaban desde las 10 am). Desplazamiento a la sureña ciudad de Jacmel. Allí los recibió el presidente Concejo de Presidencial de Transición, Leslie Voltaire. Y es que ese país está tan jodido que ni presidente tiene desde el 2021, cuando fue asesinado Jovenel Moise.

...Publicidad...

Miércoles 4 pm (Catatumbo) La Defensoría del Pueblo revela que la cifra de desplazados por la ofensiva del ELN en el Catatumbo supera las 38.000 personas.

....Publicidad....

Miércoles 5 pm (Haití) el presidente Petro rinde homenaje a Alexander Petion, primer general haitiano que apoyó a Simón Bolívar en su gesta libertadora.

Miércoles 5 pm (Catatumbo) autoridades confirman que cifra de muertos por las incursiones del ELN superan los 100.

Miércoles 7 pm (Haití). Recorrido del presidente Petro por Jacmel, ciudad que acogió al libertador antes de regresar a América. Tras visitar la plaza Simón Bolívar, se trasladó a la Alcaldía donde fue homenajeado con un banquete.

Miércoles 7 pm. (Catatumbo) Alcaldía de Cúcuta denuncia que solo ha recibido del gobierno 500 mercados, lo que califica como absolutamente insuficiente para atender a los 18.000 desplazados que han llegado a esa ciudad. Advierte sobre una inminente crisis alimenticia. (que por fortuna no afecta a Petro, gracias al banquete que le tributaron en Jacmel).

Miércoles 8 pm (Haití): reunión bilateral de los gobiernos de Haití y Colombia y firma de protocolo de cooperación.

Miércoles 8 pm. (Catatumbo) Medicina Legal de Cúcuta se declara en emergencia ante la imposibilidad de albergar la avalancha de cadáveres llegados del Catatumbo.

Jueves 23 de enero, 9 am (Haití) Colombia ofrece a Haití apoyo para reorganizar su policía, que está tan desmantelada que la mayoría de sus integrantes han sido importados de Nigeria. El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ofrece suministro de armas fabricadas por Indumil.

Jueves 9 am (Catatumbo) alarma en la frontera colombo venezolana por sobrevuelo de aviones de la fuerza aérea del vecino país. Dictador Maduro anuncia la presencia de 150.000 soldados en la zona, con el fin de realizar ejercicios militares. Del ministro Velásquez y de las armas de Indumil no se tiene noticia por esos lares.

Jueves 10 am (Haití) Las autoridades colombianas y haitianas están confinadas en el palacio presidencial de Puerto Príncipe, culminando detalles de los siete acuerdos de cooperación que suscribirán ambas naciones.

Jueves 10 am (Catatumbo) Defensoría del Pueblo denuncia que en la zona del Catatumbo hay miles de personas confinadas en áreas boscosas, ante la imposibilidad de regresar a sus casas o de huir hacia zonas urbanas, por la siembra de minas antipersona y por el acoso del

ELN.

Jueves 11 am (Haití) el presidente Petro lamenta el asesinato del presidente Moise, a manos de mercenarios colombianos y admite la responsabilidad de nuestro país en ese magnicidio. (Juro que yo no tuve nada que ver con ese atentado) Sobre el despliegue militar de Venezuela en la frontera no se pronuncia. Y no atribuye ninguna responsabilidad al gobierno de Nicolás Maduro por el uso de territorio venezolano por parte del ELN para trasladar de Arauca al Catatumbo, a los guerrilleros que están desangrando esa región.

Jueves 12 m (Haití) Presidente del Consejo de Presidencial de Transición, Leslie Voltaire, ofrece a la delegación colombiana pomposo almuerzo con comida típica haitiana, salpicada de jaiba, langosta, langostinos y múltiples crustáceos.

Jueves 12 m (Catatumbo) Sigue emergencia alimenticia en Cúcuta y Ocaña. Autoridades se declaran incapaces de alimentar a miles de personas que se encuentran en los albergues provisionales.

Jueves 3pm (Haití) Estalla escándalo en Haití por denuncia de que el gobierno de transición invirtió cuatro millones de dólares para atender la visita de Petro y su comitiva.

Medios como Diario Libre, Le Nouvelliste, Listín Diario o Houston Chronicle indicaron que para la llegada de Gustavo Petro al país del Caribe se tuvieron que hacer gastos millonarios

“Disgusta a haitianos enorme gasto gubernamental en breve visita del líder colombiano”, “Haitianos rechazan elevado gasto gubernamental en visita de Gustavo Petro” o “Malestar en Haití por enorme gasto gubernamental en breve visita del líder colombiano”, son algunos de los titulares al respecto.

Jueves 3 pm (Catatumbo) Malestar en norte de Santander por la escasa ayuda del Gobierno Nacional y por los exiguos recursos trasladados para atender la crisis humanitaria que padece la región.

De forma extraoficial me llegó un rumor, cuya veracidad no he podido constatar

Hasta ahí la información oficial conocida sobre el viaje de Petro a Haití y por la crisis humanitaria que vive el Catatumbo. De forma extraoficial me llegó un rumor, cuya veracidad no he podido constatar, pero que, conociendo a Petro, me parece perfectamente probable.

Según esas versiones, Petro aprovechó su presencia en Haití para hacer un curso “exprés” de vudú. Quiero pensar que el interés de Petro por Babalao y los demás ‘dioses’ de la magia negra obedece a su interés por informarse sobre los ritos de las culturas ancestrales.

Aunque no faltará el fascista suspicaz que afirme que la verdadera intención de Petro al aprender vudú es capacitarse para hacerle unos “entierros” a sus enemigos y opositores.

De todas formas, ahí les dejo este paralelo entre el viaje del presidente a Haití y la emergencia humanitaria que se vive en el Catatumbo. Saquen sus propias conclusiones sobre la oportunidad y la pertinencia de esta visita.

Drl mismo autor: Petro y Maduro, tan cerca y tan lejos