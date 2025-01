Germán Vargas, el único que puede enfrentar a Petro

Tal como Petro deja el país se necesita una persona que genere consenso, tenga carácter y conozca el estado, ese es Germán Vargas, lo demás no tiene posibilidades

VIDEO. Puntos de vista. En este momento se está posesionando el señor Maduro. Si Estados Unidos no lo saca por la fuerza quiere decir que Petro se reafirma en Colombia. Porque Petro y Maduro son socios podríamos decir de su empresa y Petro tiene un 35 % de opinión favorable desde que empezaron las encuestas en Colombia o sea que no necesita sino el 1% para quedarse y sabe qué hacer, lo compra todas las elecciones son con dinero y él lo tiene es dinero del Estado pero no se lo gasta.

Entonces es una situación muy difícil, el empresariado colombiano la mitad o más tiene negocios con el estado le pongo un solo ejemplo Luis Carlos Sarmiento tiene peajes, ese hombre no es capaz de Levantar la voz ni lo ha hecho ni lo hará Y así son .Yo lo dije en el libro Estado política economía en Colombia. que tuvo cinco ediciones



Para poder enfrentar con éxito y con posibilidades a Petro se necesita un candidato único de la oposición que no son las honorables damas que respeto mucho Vicky es inteligente, la Cabal, la Palomita, la propia clara no son capaces de manejar el estado colombiano tal como lo deja Petro.

Tal como lo deja Petro se necesita una persona que genere consenso, que tenga carácter y que conozca. Lo dije y lo repito, no tengo nada que ver con la derecha y con la izquierda, le voy a decir Germán Vargas lo demás no tiene posibilidades ningunas de enfrentar a Petro.