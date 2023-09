Gael García Bernal enamora a Biarritz

Por: David Sánchez |

septiembre 26, 2023

El actor y realizador mexicano fue presentado por la actriz portuguesa Maria de Medeiros. Durante la charla, Bernal ha contado a la audiencia, en ocasiones en francés, los inicios de su carrera y la importancia del cine en su vida, aseverando que “todas estas películas son vidas que he vivido de alguna manera, son personas que algunos de personajes se volvieron personas, que existen a mi alrededor, no quiero sonar como alguien con problemas patológicos, pero si hay algo de que estas personas se vuelven presentes en mi vida. Algunos de ellos son quienes quise ser, algunos no conocía su verdad, como decía el Che Guevara en “Diarios de motocicleta“, que en ciertos momentos se sentía más cerca de la especie humana.“

El actor mexicano ha desvelado que cuando realizó “la película Amores perros pensaba que solo mis amigos, mi familia verían la película, porque en ese momento la cinta no tenía distribución, no había tampoco cines para distribuirla.“ Continúa explicando que pidió al productor dos copias en VHS “porque esperaba que así podría mostrar la película a mis amigos. Y bueno, un año y medio después el estreno es en Cannes, en la Semana de la Crítica, y fue fascinante ver la película por primera vez allí“.

Bernal aprovechó la oportunidad para apuntar la importancia de ser mexicano y latinoamericano “La gran oportunidad que me ha dado la vida de ser mexicano, de ser latinoamericano, es que he podido cambiar las cosas con mis propias manos, he podido hacer cosas para cambiar la realidad de muchísimas personas… mencionaste Ambulantes, es un festival de cine que no existe en ningún otro lugar del mundo, y lo pudimos hacer, y ya lleva 18 años y espero que crezca mucho más“.

Continúa explicando que los latinoamericanos se sienten como que nacieron en la periferia “esa periferia, nos damos cuenta cuando crecemos, que en realidad es la periferia porque la narrativa occidental nos ha puesto ahí. Entonces hay un viaje iniciático muy bello, al crecer allí, que te das cuenta de que estás en el centro de la tierra, que hay un mundo inmenso por recorrer y por descubrir.“

El colofón del evento fue cuando la alcaldesa de Biarritz, Maider Arosteguy, entregó el galardón del Abrazo de honor delante de una sala de Gare du Midi llena.