Frailejón de gira para salvar el Amazonas. ¿Guerra mundial por Israel? Cambios en nacionalidad portuguesa

LOS RÍOS VOLADORES DEL AMAZONAS Y LA FALTA DE AGUA EN BOGOTÁ

La tala del Amazonas está destruyendo nuestra calidad de vida: un territorio igual a Colombia ha sido arrasado en la selva desde 1985 para surtir empresas madereras o para permitir la ganadería extensiva. Si no hay ríos voladores amazónicos, no hay lluvias en los embalses que surten de agua a Bogotá y otras ciudades. Si no hay lluvias, no habrá energía ni agua potable suficiente para nadie en unos años.

Pensé que con Gobiernos “progresistas” que van en su discurso político hacia el cuidado del Planeta, tendríamos una defensa segura del Amazonas. Petro en Colombia, Lula en Brasil… Pero no vemos aún acciones determinantes, ni leyes para forzar los grandes capitales a reforestar la Amazonía.

Desde el arte se han visto apuestas por hacer a nuestra actual civilización más consciente de este fenómeno. Hay que detener la tala y hacer nuestro ese territorio, no solo constitucionalmente, sino en nuestro corazón y en nuestras prácticas culturales de consumo. Frailejón es uno de esos artistas.

FRAILEJÓN EN ENTREVISTA EN EXCLUSIVA PARA LAS2ORILLAS

La conciencia del AGUA, el realismo mágico, la defensa real a los páramos, la selva y los ríos; la unión de sonidos ancestrales y experimentales en un diálogo poético con la música del mundo para dar talleres sobre biocentrismo y los ciclos del agua. Compone al piano, toca teclados, guitarra, los vientos andinos. Habla varios idiomas, entre ellos el francés. Y como poeta…es un lujo.

Presentó con Andrés Camelo y Nila, que también estrena su nuevo single, una propuesta de derechos de autor e IA ante la WIPO (World Intellectual Property Organization) con un concierto en el New Conference Hall de Ginebra, Suiza. Su música se conoce más en Corea del Sur y Brasil que en Colombia. Nominado a los premios MACONDO (Academia Colombiana de Cine) en 2023 por Mejor Canción Original para la película Ermitaño. Seleccionado para el Showcase oficial en FIMS (Feira Internacional do Música do Sul) en Curitiba, Brasil, país adonde recientemente llevó su Brasil Tour 2024.

¿ESTAMOS AD PORTAS DE UNA GUERRA MUNDIAL?

Por estos días, Netanyahu y su galoneado séquito de psicópatas, viven del negocio de las armas, igual que los líderes más conspicuos del Partido Demócrata en EE.UU. y encuentran hasta en la respiración de los palestinos y libaneses, un pretexto para prender la guerra mundial (recordemos que el Líbano cuenta con el apoyo de Rusia y China) e Israel con el de EE.UU.

Supongo que los motivos de defensa legítimos que podría enarbolar Hezbolá, también han sido permeados por esos mismos intereses de fabricantes de armas: Cientos de miles de cohetes y lanzacohetes no se fabrican como papas bombas con botellas de gaseosa en la alberca de la casa.

El Papa ya dijo que sus fuentes le confirmaron que viene una guerra de alcances prácticamente mundiales.

Muchos sostienen que es una guerra religiosa (judíos extremistas contra yihaidistas o musulmanes extremos), pero a modo de ver de este columnista, son trastornos de personalidad y de conducta que comprometen violencias, que toman formas religiosas, económicas, políticas o simplemente belicistas: Psicópatas que siguen el negocio bélico; sociópatas y psicópatas que siguen el impulso violento; trastornos disociales o negativistas desafiantes en su lucha extremista por el poder; y áspergers que se inmolan por una causa religiosa (ver fuente).

Ni todos los ásperger terminan como yihaidistas suicidas o kamikazees; tampoco todos los psicópatas terminan asesinando a alguien. Los trastornos de personalidad y de conducta que comprometen violencias, se decantan de acuerdo al entorno o la crianza para expresarse de muchas maneras.

Los periódicos desinformados y alineados con las mentiras de lado y lado -ya sea por intereses o por ingenuidad- nos llevarán a todos a tomar partido de forma casi natural y a condenar musulmanes y judíos injustamente.

Hay que mantenernos del lado de LA PAZ MUNDIAL y de decirle: NO AL NEGOCIO detrás de la guerra.

***

Defenderse es legítimo. ¿Pero se han preguntado cuál es la causa a ambos lados de esos ataques y quiénes se benefician de la compra de esas armas y misiles?

Estos son los proveedores legales de armas a Israel. Se les ordenó detener la venta. Quiénes son los ilegales? Fuente: The Conversation https://search.app/hAYJ6js1GeBenutJ6

CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE NACIONALIZACIÓN EN PORTUGAL

Durante esta semana, tuvimos cambios en la plataforma del Ministerio de Justicia de Portugal, en la que se encuentran adscritos, al menos 160 mil latinoamericanos, incluidas, decenas de miles de colombianos:

Zephiroth S.A.S. informó que:

1. Ahora son cuatro las fases del proceso, no siete.

2. La fecha que reporta la plataforma de “submetido” no se corresponde con la fecha en que los procesos fueron radicados, sino con la que el IRN (Instituto de Registro y Notariado) perteneciente al Ministerio de Justicia de Portugal, emitió las claves por correo a los aspirantes.

3. Con ayuda de la IA, se espera que este proceso ya no tarde tantos años como hasta ahora (cuatro), sino solamente la mitad. A finales de julio de este año, recibieron los primeros pasaportes portugueses, aquellos que radicaron el 28 de marzo de 2021.

4. Para aquellos que requieren de enviar su certificado de que son descendientes de judíos sefarditas emitido por la CIL, o un nuevo pasaporte traducido y apostillado (por vencimiento del anterior), certificado de residencia o antecedentes judiciales pendientes, se ofrece un servicio de radicación como apoderados, que tiene un costo de $700 mil pesos. Pueden consultarlo en [email protected] o www.Zephiroth.org

