- Así logró la bella Paola Rey brillar como actriz, empresaria y ahora triunfar en MasterChef

Paola Rey es seguramente hoy, una de las figuras más queridas de MasterChef. Con justa causa, además de ser talentosa con sus preparaciones, es una persona con un carisma único y excepcional. Aunque, la mujer siempre ha destacado por esto, pues siempre ha sido un ser con una personalidad llamativa, que desborda alegría y tranquilidad. Seguramente, esto le ha permitido ganarse el talento de sus compañeros y de los colombianos, claro está. Una actriz única, que arrancó con su carrera desde muy pequeña, que siempre supo cuál era su pasión y la persiguió hasta cumplir su sueño.

Debutó siendo una pequeña y hoy en día es una de las actrices más queridas y recordadas de Colombia. Trabajó y se preparó de una manera única, una que no todos los actores hoy en día tienen. Pero, además de ser actriz, también es esposa y madre. Aunque, además de todo esto, Paola ha sabido también explotar sus cualidades como empresaria. Una mujer a la que ningún reto le queda grande y sin duda alguna, hace un gran esfuerzo para poder lograr todo aquello que se propone. Un ejemplo a seguir para muchos.

Así inició la carrera como actriz de Paola Rey

Lo supo desde muy pequeña, quería ser actriz y se lo dejó muy en claro a sus papás. Ellos la metían en cuanto curso intensivo vacacional había al respecto. Aunque, quizás en un inicio no lo considerarón como algo muy en serio, aún así, ella insistía en lograrlo. Fue entonces cuando su papá con mucha firmeza le dijo que entonces debía estudiar y prepararse más. Así fue, todos los días, tras salir del colegio, acudía a clases de actuación y los fines de semana también estaban enfocados en ello. Paola sabía lo que quería e iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para poder conseguirlo.

Paola Rey en la Baby Sister junto a Víctor Mallarino.

Su persistencia, le permitió debutar en la televisión nacional, con 14, aunque algunos dicen que fue con 16 años. El primer papel que tuvo fue para la novela Fuego verde. Claro que también tuvo que empezar a estudiar, pues sus papás le pidieron que estudiara una carrera más formal en aquel entonces. Se decidió por la ingeniería industrial, aunque al final solo hizo un año y medio. El estudiar y el trabajar no era sencillo y tuvo que enfocarse en su trabajo como actriz. Para su fortuna, consiguió más papeles y más producciones en las que siguió demostrando su gran talento.

Paola Rey y Natasha Klauss en Pasión de gavilanes.

Trabajó en Sin límites, ¿Por qué diablos?, La baby sister y entonces llegó una de sus producciones más populares. Estamos hablando de Pasión de gavilanes, donde la mujer conquistó al público colombiano con sus increíbles capacidades actorales. Tras el éxito de esta novela de Caracol, hizo parte de la novela La mujer en el espejo y su carrera se fue consolidando aún más en Colombia. Tuvo otras apariciones en producciones como Amores de mercado y Decisiones. Luego, llega a su vida Montecristo y con ella llega el amor a su vida, pues fue gracias a esta novela que conoció a Juan Carlos Vargas, su esposo.

La faceta como esposa, mamá y empresaria de la participante de MasterChef

La relación de este par inició gracias a una llamada telefónica, aunque ya se conocían, esto empezó una linda amistad. Poco después, las cosas cambiaron y el amor surgió entre ambos. Ya llevan poco más de 15 años juntos y además, son padres de dos pequeños niños. Ambos siempre se han mostrado orgullosos de su relación y de sus retoños. Es que, además de ser actriz, Paola Rey siempre soñó con ser madre y también ha cumplido este sueño, de la mano de un gran hombre. De hecho, ambos incluso son socios y creadores de la productora Cinco Amarillo.

Además de buscar desarrollar productos, en colaboración con otras productoras, se han enfocado en el desarrollo de animación infantil 3D. Un proyecto que espera tomar mayor fuerza con el tiempo. Sumado a este emprendimiento, Paola Rey tiene su propia línea de productos de belleza, llamada PR by Paola Rey. Entre sus productos se encuentran mascarilla facial, bloqueador solar, contorno de ojos, y mucho más. Una marca que ha sido muy bien recibida y ha tenido muy buenos resultados. Aunque claro, es una carga más para la vida de esta mujer que nunca deja de lado su faceta como actriz.

Recordemos que la carrera de Paola Rey siempre ha tenido algún proyecto. Hace poco la vimos en Pasión de gavilanes 2, Sala de urgencias, Las muñecas de la mafia y ahora brilla en MasterChef Celebrity. La actriz se ha convertido en una de las figuras favoritas del reality y de hecho se ha dicho que es una de las finalistas del programa. Una mujer a la que no le queda grande nada y que de hecho, también ha incursionado en el mundo de los saludos. La gente la puede encontrar en Cameo y comprar un saludo personalizado de la actriz. Una persona ejemplar y que ha persistido para cumplir cada uno de sus sueños.

Paola Rey y Carolina Cuervo en MasterChef.

