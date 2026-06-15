- Fallece Anne Schedeen, la recordada madre de la familia Tanner en la serie ALF

La actriz estadounidense Anne Schedeen, reconocida mundialmente por interpretar a Kate Tanner en la exitosa serie de televisión ALF, falleció a los 77 años, según confirmaron medios internacionales y personas cercanas a la artista. Su muerte ha generado una ola de mensajes de despedida entre seguidores y colegas, especialmente de quienes crecieron viendo la popular comedia de los años ochenta, considerada una de las producciones más emblemáticas de la televisión familiar.

Schedeen alcanzó la fama internacional entre 1986 y 1990 gracias a su papel como la madre de la familia Tanner, que acogía en su hogar al carismático extraterrestre proveniente del planeta Melmac. Su interpretación de Kate, una mujer paciente y protectora que intentaba mantener el orden en medio de las ocurrencias de ALF, la convirtió en uno de los rostros más queridos de la serie y en una figura inolvidable para varias generaciones de televidentes.

Anne Schedeen, the actress who starred as matriarch Kate Tanner on NBC’s 'ALF' (1986-’90), has died. She was 77.



Read more here: https://t.co/ZC86DmFrsH pic.twitter.com/unLqEpnRaA — Deadline (@DEADLINE) June 15, 2026

Aunque ALF marcó el punto más alto de su carrera, la actriz también participó en otras producciones de la televisión estadounidense. A lo largo de su trayectoria hizo apariciones en series como Emergency!, Three's Company, Cheers, The Love Boat, Murder, She Wrote y Judging Amy, además de trabajar en diversas producciones cinematográficas y proyectos de televisión que consolidaron una carrera de varias décadas en la industria del entretenimiento.

La partida de Anne Schedeen representa el adiós a una de las figuras más recordadas de la televisión de los años ochenta. Su legado, sin embargo, permanece en la memoria de millones de espectadores que encontraron en ALF una serie llena de humor y valores familiares, y que hoy recuerdan con cariño a la actriz que dio vida a una de las madres más entrañables de la pantalla chica.

|También le puede interesar: El renacimiento del Magdalena: El viaje de Mompox desde el realismo mágico hasta los cruceros de lujo

Anuncios.

Anuncios..