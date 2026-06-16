La millonada que la FIFA le paga a los clubes por cada jugador que prestan a la Selección Colombia en el Mundial

En el caso de Atlético Nacional, la presencia de David Ospina podría representar ingresos cercanos a 195 mil dólares si Colombia alcanza la final

El Mundial de 2026 no solo moviliza a las selecciones nacionales y a millones de aficionados alrededor del planeta. Detrás de cada convocatoria también existe un importante componente económico que beneficia directamente a los clubes propietarios de los derechos deportivos de los futbolistas que participan en la competencia.

Para esta edición, organizada en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA destinó más de 355 millones de dólares al programa de compensación para clubes, una cifra sin precedentes dentro de este mecanismo creado para reconocer el aporte de las instituciones al desarrollo de los jugadores.

La distribución de estos recursos se realiza mediante pagos diarios a los equipos que prestan futbolistas a las selecciones participantes. Según las estimaciones previstas para la fase inicial del torneo, cada jugador convocado puede representar alrededor de 5 mil dólares por día para su club (unos 20 millones haciendo la conversión por 4 mil pesos) mientras permanezca vinculado a la concentración mundialista.

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FIFA aumenta el dinero para los clubes en el Mundial 2026

La ampliación de la Copa del Mundo de 32 a 48 selecciones también incrementó el alcance económico del programa. Con más equipos nacionales en competencia, la FIFA aumentó la bolsa destinada a compensaciones y amplió el número de instituciones beneficiadas alrededor del mundo.

El organismo confirmó que los recursos crecieron cerca de un 70 % frente a los distribuidos durante el Mundial de Catar 2022, reflejando el impacto de un torneo con más participantes y una duración más extensa.

Los pagos se calculan teniendo en cuenta el tiempo que cada futbolista permanece a disposición de su selección. Por esa razón, los clubes pueden recibir mayores ingresos si sus jugadores avanzan a fases definitivas y permanecen más días dentro de la competición.

En el caso colombiano, la mayor parte de los convocados actúa en ligas extranjeras, por lo que los principales beneficiados serán clubes de Europa, Brasil, Argentina y otras competencias internacionales.

De hecho, Atlético Nacional es el único club del fútbol profesional colombiano que se favorece de esta compensación gracias a la presencia de David Ospina en la Selección Colombia. En el hipotético escenario de que el portero logre llegar con la tricolor hasta la final del Mundial, el club paisa podría recibir alrededor de 195 mil dólares (cerca de 780 millones de pesos), una cifra que incluso podría aumentar cuando la FIFA oficialice el valor definitivo por jugador y por día del programa de compensación para clubes.

Los millonarios premios que entrega la FIFA en el Mundial 2026

Además de los recursos destinados a los clubes, la FIFA también estableció una histórica bolsa de premios para las selecciones participantes.

Por el solo hecho de clasificar al torneo, cada federación recibe 9 millones de dólares, a los que se suman 1,5 millones adicionales para cubrir gastos logísticos y operativos. Esto significa que la Federación Colombiana de Fútbol aseguró inicialmente 10,5 millones de dólares antes de disputar su primer partido.

Los premios aumentan de acuerdo con el desempeño deportivo. Las selecciones ubicadas entre los puestos 33 y 48 reciben 9 millones de dólares, mientras que aquellas que finalicen entre las posiciones 17 y 32 obtienen 11 millones.

Por su parte, los equipos que alcancen los octavos y cuartos de final pueden llegar a recibir entre 15 y 19 millones de dólares. El cuarto lugar obtendrá 27 millones, el tercer puesto recibirá 29 millones y el subcampeón se llevará 33 millones.

El mayor premio económico está reservado para el campeón del mundo. La selección que levante el trofeo el próximo 19 de julio en el estadio MetLife recibirá 50 millones de dólares, una cifra que, sumada a los recursos garantizados por participación y logística, puede superar los 60 millones de dólares en ingresos totales durante el torneo.

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