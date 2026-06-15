- la tradición de los hinchas Japoneses de limpiar los estadios después de cada partido

Tras el partido ante Países Bajos, los hinchas nipones repitieron un gesto que se ha convertido en símbolo de su cultura en las Copas del Mundo

Una vez más, los aficionados de Japón dieron de qué hablar en una Copa del Mundo, pero no solo por lo ocurrido en la cancha. Tras el empate entre la selección japonesa y Países Bajos en el estadio de Dallas, decenas de hinchas permanecieron en las tribunas para recoger bolsas, vasos y otros residuos antes de abandonar el escenario deportivo. La imagen, que ya se ha repetido en anteriores ediciones del Mundial, volvió a hacerse viral y despertó la curiosidad de miles de aficionados alrededor del mundo.

The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Lejos de tratarse de una campaña organizada por la FIFA o de una exigencia de las autoridades, esta práctica responde a un profundo valor cultural de la sociedad japonesa. En Japón, desde la infancia se enseña la importancia de mantener limpios los espacios compartidos y de asumir responsabilidad por el entorno. En las escuelas, por ejemplo, los estudiantes suelen participar en la limpieza de los salones y las áreas comunes, una actividad que busca fomentar el respeto, la disciplina y el sentido de comunidad.

Los propios aficionados japoneses han explicado en diferentes oportunidades que limpiar un estadio es una forma de agradecer la hospitalidad del país anfitrión y de mostrar consideración hacia las demás personas. "Tenemos que ayudar, nos han enseñado eso desde niños", han señalado algunos seguidores, quienes consideran que dejar un lugar en las mismas condiciones en las que se encontró es una muestra de educación y respeto.

La escena vivida en Dallas confirmó que esta costumbre se ha convertido en una de las postales más representativas de Japón en los grandes eventos deportivos. Mientras el mundo sigue sorprendiéndose por la iniciativa de sus aficionados, para los japoneses se trata simplemente de un acto cotidiano y natural, una tradición que trasciende el fútbol y que refleja los valores de una cultura que pone el bienestar colectivo y el cuidado de los espacios públicos por encima de la comodidad individual.

|También le puede interesar: Cabo Verde sorprende al mundo y rescata un empate ante una España sin respuestas

Anuncios.

Anuncios..