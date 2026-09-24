- El rector de la Nacional demandó por $ 2 mil millones a la misma universidad que maneja

Ismael Peña escaló el pleito para que le reconozcan los salarios que, según él, dejó de recibir desde el momento en que el gobierno Petro tumbó su nombramiento

Días después de que José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, expresó en entrevistas su preocupación por el déficit de $1,5 billones que atraviesa la institución, una investigación periodística de la Revista Raya reveló que, desde mayo de 2026, apenas dos meses después de asumir la Rectoría, adelanta silenciosamente una demanda contra: la misma universidad que dirige.

Además, en dicha demanda también aparecen la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación. El rector boyacense busca una indemnización de $1.971 millones por los casi dos años durante los cuales no pudo ejercer la Rectoría. La demanda cursa ante el Tribunal de Cundinamarca

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¿Ataques, críticas y señalamientos: una vida amarga?

De este monto, $1.096 millones de pesos corresponden a los pagos mensuales que la tesorería de la Universidad Nacional pagó a rectores alternos o interinos mientras a él se le negaba ejercer su cargo.

Por otra parte, el rector también pide $175 millones a favor de su esposa, la profesora de la Facultad de Ciencias Económicas, Beatriz Helena Díaz Pinzón, y de sus dos hijos menores de edad.

La razón es que, según Peña, debido a lo que dijeron altos funcionarios del Gobierno, a su familia le cayó encima una ola de ataques, críticas y señalamientos que les afectaron en su vida cotidiana.

Beatriz Diaz esposa de Ismael Peña.

Más allá del dinero, la demanda incluye una reparación simbólica que exige un perdón público institucional y la limpieza total de los murales del campus en los que se hace una mención negativa del rector.

Con esto, Peña busca desmontar la imagen de ilegitimidad que se instaló en la comunidad universitaria durante el tiempo en que la Rectoría de la sede Bogotá estuvo en disputa.

El pasado 17 de julio se llevó a cabo la audiencia formal de conciliación en la Procuraduría. La diligencia fue declarada fallida debido a que ninguno de los abogados de las partes quiso conciliar.

Ahora, Peña tiene vía libre para presentar la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien tomará la decisión final.



La negativa a negociar por parte de los abogados del Gobierno se dio a raíz de que cuestionaron que el Comité de Conciliación Jurídico de la Universidad Nacional, a cargo de altos directivos cercanos a Peña, guardaran silencio y no le avisaran al Consejo Superior Universitario para que designara un comité ad hoc independiente que asumiera la defensa de la institución demandada por su rector.

Finalmente, si el Tribunal a cargo resulta fallando a favor de Ismael Peña, la Nación y la Universidad Nacional tendrían que pagar la costosa indemnización.

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