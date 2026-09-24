- Mientras la Nacional pierde 36 mil aspirantes, las universidades virtuales se encuentran en su mejor momento

El último examen de admisión tuvo la cifra más baja de aspirantes en 20 años, mientras que en universidades como la UNAD las matrículas crecieron en un 180 %

Las infinitas filas de jóvenes angustiados por presentar el examen de ingreso a la Universidad Nacional son cosa del pasado. Eso quedó demostrado el pasado domingo 20 de septiembre cuando se presentaron 39.397 personas, la cifra más baja registrada en las dos últimas décadas.

Fueron aproximadamente 36.284 personas menos que hace unos años cuando se llegaron a presentar hasta 75.681 aspirantes.

Mientras tanto, las universidades virtuales como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), dirigida hace 22 años por Jaime Leal, se encuentran en su mejor momento. Pues han aumentado la cantidad de estudiantes inscritos en hasta un 180 %, pasando de tener 121.000 inscritos en 2022 a tener 339.000 estudiantes actualmente.

Las plataformas digitales le ganan el pulso a los campus

La principal razón de este fenómeno es que las plataformas virtuales no presentan las mismas limitaciones físicas de los campus tradicionales. Adicional a esto, la matrícula de un estudiante de universidad virtual es de aproximadamente $525.777, a diferencia del promedio nacional de las universidades públicas tradicionales que se encuentra sobre los $4,5 millones.

Durante el gobierno Petro la UNAD fue la pública que más recibió dinero del Estado con lo que se financiaron 1.272.096 matrículas.

También puede leer: Tras el empujón de Petro a la UNAD, Jaime Leal se atornilló en la Rectoría otros 4 años: ya completa 27

Por otra parte, la disminución de aspirantes a la Nacional no quiere decir que la institución tenga menos estudiantes, puesto que la universidad cuenta únicamente con la posibilidad de abrir hasta 6.000 cupos para nuevos estudiantes repartidos en todas sus sedes a nivel nacional. Es decir que del total de aspirantes alrededor de 36.397 se quedarán sin cupo.

Así como entran estudiantes también salen. Según el Sistema de Información Académica de la institución, desertan en promedio entre 2.200 y 2.550 cada semestre. De esta cifra, el 26.2 %, es decir 655, son de primer semestre.

Esto quiere decir que uno de cada cuatro de los que pasan el examen de admisión de la Nacional pierden el cupo recién empiezan sus estudios.

También le puede interesar: De dos universidades bogotanas y una de Cúcuta son de las que más estudiantes se retiran



En las sedes regionales la situación es diferente

A pesar de la reducción general de aspirantes a la Nacional, a nivel de sedes ha habido sorpresas como en la Amazonia, dirigida por el profesor Arturo Gómez, donde el semestre pasado se presentó un pico histórico de aspirantes. En total 1.312 personas.

La cifra es superior a la de los años anteriores en los que se presentaban 400 aspirantes, quienes se peleaban los 150 cupos que tiene habilitada la sede.

Los admitidos en la sede Amazonia ingresan por el programa PEAMA, el cual consiste en que los estudiantes hacen sus primeros semestres de nivelación en la sede y luego se trasladan a las sedes principales para culminar sus carreras.



Una de las razones por las que las personas no presentan el examen corresponde al costo del PIN, el cual está en $142.000. La universidad decidió eliminar el examen de admisión para las sedes especiales de la Amazonia, Caribe, Orinoquia y Tumaco.

Allí, los aspirantes serán admitidos por el puntaje de la prueba Saber 11, una modalidad que la universidad utilizó en la pandemia para incentivar a los aspirantes.

Finalmente, esto no solo quiere decir que las personas ahora prefieren estudiar virtualmente. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia es uno de los países del mundo que tiene la mayor cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, casi 2.6 millones.

Así, el descenso en la demanda por las universidades tradicionales parece responder a un fenómeno más amplio que un simple cambio en las preferencias de los estudiantes.

También puede leer:

Anuncios.

Anuncios..