- Dos universidades bogotanas y una santandereana se metieron entre los mejores campus del mundo

Las zonas verdes de las universidades de El Rosario y de El Bosque, y la U. de Santander entraron en el top 100 del ranking UI GreenMetric de campus más sostenibles

El ranking UI GreenMetric encargado de medir los mejores campus ecológicos del mundo se ha hecho desde 2010, cuando la discusión mundial sobre cambio climático ya estaba instalada, a pesar de que aún no tenía la dimensión que alcanzaría en los años siguientes.

En esas primeras ediciones, Colombia no apareció por ningún lugar. No fue sino hasta 2016 cuando la Universidad Autónoma de Occidente alcanzó el puesto 67 y fue la primera del país en disputar la cima del liderazgo ambiental en América Latina.

Luego de que la universidad caleña dio el primer paso, otras instituciones se fueron animando a mejorar sus infraestructuras, el manejo de residuos y del agua.

En la última edición, participaron más de 2.016 universidades a nivel global de 110 países.

La Universidad del Rosario manda la parada

Actualmente, la que manda la parada en sostenibilidad ambiental en Colombia, según la última edición del ranking, es la Universidad del Rosario, liderada por Stéphanie Lavaux, con su mega campus ubicado al norte de Bogotá junto a la Sede Quinta de Mutis en el barrio 7 de agosto.

El Rosario ocupó la posición 29 a nivel mundial. Aunque bajó 4 puestos en comparación al último año, la universidad se ha sabido mantener dentro de este umbral en los últimos 5 años.

Entre árboles, jardines y amplias zonas verdes, la universidad suma más de 200.000 metros cuadrados que ayudan a capturar carbono y ofrecen un refugio a las aves migratorias que recorren la Sabana de Bogotá.

El Rosario, fundada en 1653, es una de las primeras universidades que tuvo el país. Actualmente tiene más de 14 mil estudiantes matriculados y alrededor de 40 carreras universitarias.

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La Universidad de Santander continúa en el podio

En segundo lugar se metió la Universidad de Santander, liderada por Patricio López Jaramillo, tiene su sede principal en el oriente de Bucaramanga, que se levanta en un terreno de pendientes y cañones que la institución decidió respetar desde el comienzo.

En lugar de imponer el concreto sobre el paisaje, el crecimiento de sus edificios se adaptó a la montaña y permitió conservar fragmentos de bosque andino que se conectan con los cerros orientales de la meseta santandereana.

Ese corredor verde no solo sirve de refugio para aves e innumerables invertebrados, sino que también ayuda a refrescar el entorno y a mitigar el aumento de la temperatura en la capital santandereana.

En sus orígenes, la Universidad de Santander se llamó Corporación Tecnológica de Santander, cuenta con una oferta de 60 carreras profesionales y aproximadamente 14 mil estudiantes.



A nivel mundial, la Universidad de Santander ocupó el puesto 50. Como en el caso anterior, no es sorpresa. Por el contrario, es el resultado de un arduo trabajo de los últimos años en los que la institución ha venido clasificando en el ranking internacional.

En 2025, ocupó su mejor posición histórica al ubicarse en el puesto 46 con una puntuación global de 8.875 puntos. Desde 2013, cuando entró por primera vez al ranking en el puesto 190, no ha vuelto a salir.

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Universidad El Bosque, 6 años en la cima

En el tercer puesto del podio nacional se encuentra la Universidad El Bosque, que lleva 6 años continuos dentro del top 100 mundial. El Bosque, liderada por Miguel Ruiz Rubiano, se ha ganado dicha posición gracias, en mayor medida, al manejo del agua, donde obtuvo la mejor calificación de Colombia.

Además, la institución es pionera en bioética y cuenta con un departamento interdisciplinario asociado a la UNESCO.

La Universidad El Bosque fue fundada en 1977 por un grupo de 24 médicos. Cuenta con cerca de 13.875 matriculados y 38 programas de pregrado.





El Bosque ocupó la posición 68 mundial. Mejoró 11 puestos en comparación del 2025, manteniendo el puntaje perfecto en el ítem de manejo del agua. La primera vez que la institución ingresó al ranking fue en 2015 cuando ocupó el puesto 199, lo que demuestra su compromiso con el medio ambiente a través de los años.

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