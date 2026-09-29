- Las poderosas Nvidia y Microsoft aterrizaron en Tenjo para montar una bodega que controlará la Inteligencia Artificial

El centro de datos que construirá oData, con el respaldo de BlackRock, será el más grande del país y consumirá la misma cantidad de electricidad que 100 mil personas

Sin ninguna explicación los habitantes de la vereda La Punta, en Tenjo, un municipio ubicado a dos horas de Bogotá, han visto cómo una mole gris de 65 hectáreas se levanta junto a sus cultivos. Se trata del centro de datos DC BG03, el más grande del país.

El lugar está a cargo de la empresa brasileña oData, que en 2024 pasó a manos de BlackRock, Microsoft y Nvidia.

Nvidia, la empresa que nació en un restaurante estadounidense en 1993, es dueña del 95,5 % de los chips que hacen funcionar la Inteligencia Artificial en el mundo. Sin embargo, eso no quiere decir que el gigante centro de datos que están construyendo en Tenjo le garantice algún beneficio real al municipio.

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Entre la esperanza de empleo y el miedo a la tecnología y sus consecuencias

En Colombia existen 25 centros de datos funcionando y otros 9 que están en desarrollo. El gigante de 120 megavatios que están construyendo en Tenjo tuvo un costo de US $ 1.300 millones, que también incluyen un centro de datos de 24 megavatios, ubicado en Mosquera.

Para los tenjanos, el megacentro de datos es una oportunidad de inversión y de fuente empleo que, al mismo tiempo, les genera bastante preocupación. La bodega repleta de cables y monitores tiene un apetito desaforado puede llegar a consumir la energía de 100.000 personas, cinco veces más que la población total de Tenjo.

En suramérica hay un boom de centros de datos debido al rechazo que han recibido en comunidades estadounidenses, quienes no soportan vivir junto a estas bodegas por los daños ambientales y el ruido que producen.

El crecimiento disparado que han tenido estos centros de datos a nivel mundial se corresponde con el auge de la Inteligencia Artificial. Entrenar dichos modelos de IA requiere mejores capacidades de cómputo y, por tanto, más electricidad, agua o aire para enfriarlos.

En ese contexto, el municipio de Tenjo se convirtió en la opción perfecta para albergar un centro de datos capaz de soportar las cargas de trabajo de la Inteligencia Artificial. Los 2.600 metros de altitud de la sabana bogotana promedian una temperatura de 12 °C, que permite maximizar el uso del aire exterior.

¿La innovación tecnológica en contravía del medio ambiente?

De hecho, oData presenta su proyecto como una gran innovación ambiental a su sistema de refrigeración Delta Cube, que funciona a punta de ventiladores y del aire fresco de la zona. Por ese motivo, según los dueños del centro de datos, no necesita gastar agua para refrescar los equipos.

Con su proyecto en la sabana bogotana, es la primera vez que oData llega a Colombia, sin embargo, han hecho 11 centros de datos en su mayoría en América Latina.



Según un informe de EATON, los sistemas refrigerados únicamente por aire tienen un consumo mayor de electricidad, debido a que son menos eficientes.

Teniendo en cuenta que Colombia genera cerca del 70 % de su electricidad con fuentes hidroeléctricas — las cuales dependen de que llueva para que los embalses se mantengan llenos — el problema no parece solucionarse, sino trasladarse.

Adicionalmente, el país se encuentra atravesando una fuerte crisis ambiental debido al “Fenómeno de El Niño” que, según pronósticos especializados, llegará a su fase más fuerte hacia final de año.

En especial presenta mayor riesgo el embalse de Chuza, perteneciente al sistema Chingaza, que es el principal proveedor de agua de la región donde se va a montar el gigante consumidor de electricidad de la Sabana de Bogotá.

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