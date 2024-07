¿Qué canciones cantará The Smashing Pumpkins en el Movistar Arena? Le mostramos algunos clásicos

.Publicidad.

Esta semana comienza la esperada venta de boletas para The Smashing Pumpkins, una de las agrupaciones de rock más importantes de los años noventa (y parte de los años 2000), quienes llevan muchos años sin tocar en Bogotá. Su última visita fue en 2012, cuando aterrizaron en el Royal Center para presentar el que en ese momento era su último álbum llamado Oceania.

Aunque ahora vienen presentando su álbum Atum, uno de los más ambiciosos de su discografía, ya que cuenta con tres discos que suman 33 canciones y la gira tiene como nombre The world is a vampire (El mundo es un vampiro), que es la famosa frase de su clásico disco Mellon collie and the infinite sadness, que publicaron originalmente en 1996.

De acuerdo a un portal llamado Setlist.fm, especializado en listas de canciones interpretadas en conciertos, la mayoría de canciones que interpretará la famosa banda de rock de Chicago pertenecen a su este álbum clásico del rock y a su último trabajo. Aunque Billy Corgan (cantante) y compañía también tendrían algunas joyitas del también clásico Siamese dream y algunas canciones de otros trabajos clásicos. O ni tanto.

La venta de boletas se hará a través de TuBoleta, ticketera oficial del Movistar Arena, en tres etapas diferentes. La primera, que comenzará el 23 de julio con un código para los clientes Movistar; la segunda, que comenzaría el 24 de julio, para quienes tengan cuenta con el Banco Falabella y por último, para el público general.

La organización del evento recomienda estar atentos en caso de que las entradas disponibles para cada etapa se agoten antes de lo esperado y las otras opciones de venta se abran antes de lo previsto.

A continuación, destacamos cinco clásicos infaltables y la lista que han interpretado en la mayoría de sus shows europeos, que podría ser la misma que toquen en Bogotá.

"The everlasting gaze", una de las canciones más enérgicas del grupo

Es cierto que esta canción, que salió como primer sencillo del álbum Machina: The machines of god, no es de las más conocidas en su discografía; pero sí es un éxito que tuvo mucha rotación en la época dorada de MTV y además es la canción con la que The Smashing Pumpkins está abriendo los shows de esta gira. Así que con esta pieza, una de las más grunge o alternativas de la discografía del grupo, el calentamiento está asegurado.

La canción que da el nombre a la gira, "Bullet with butterfly wings"

Como se mencionó anteriormente, no sólo es una de las canciones más famosas y más queridas por los fanáticos, sino que es la que contiene la famosa frase The world is a vampire que da nombre al tour. Así que tiene sentido esperar que la interpreten, en una formación que no sólo traerá al cantante y fundador Billy Corgan, sino también a su guitarrista fundador James Iha y al baterista Jimmy Chamberlain, que está considerado como uno de los mejores del rock mundial.

"Today", el éxito "bonito" y "positivo" del grupo

Si bien es cierto que el grunge, o la música alternativa de los noventa (ya que para los puristas musicales es imperdonable clasificar a The Smashing Pumpkins de esta manera), suele tener letras oscuras y sombrías; el repertorio de estos artistas de Chicago tiene algunas canciones positivas y entre esas "Today" debe ser una de las más famosas. "Hoy es el día más grandioso que he conocido", arranca cantando Billy Corgan en una de sus composiciones más queridas por sus fanáticos.

La balada más famosa del grupo, "1979"

Es probable que muchos lectores no reconozcan la canción por el nombre "1979", pero que si rondan sus treintas, sí la reconozcan cuando comience a sonar o cuando vean pedazos del video, que también tuvo mucha rotación en la época dorada de MTV. Fue una de las tres canciones fuertes del disco Mellon collie and the infinite sadness, que suele ser considerado por admiradores de la banda como su obra más completa. Un trabajo de casi 30 canciones, en la época en que para hacer obras semejantes no sólo había que tener mucha creatividad, sino plata para grabarla.

"Tonight tonight", la mayor obra de arte

La animación del video de esta canción fue tan revolucionaria en los noventa, que la canción que fue protagonizado por Jonathan Dayton y Valerie Faris, quienes años después de este cortometraje dirigieron la exitosísima película Little miss sunshine, se ganó el premio a Video del Año en los Premios MTV Anglo de 1996. Pero "Tonight tonight" además de un video bonito tiene una instrumentación grandilocuente, producto de haber grabado con una orquesta sinfónica completa.

Esta sería la lista completa del show de The Smashing Pumpkins en Bogotá

The Everlasting Gaze

Doomsday Clock (banda sonora de Transformers)

Zoo Station (original de U2)

Today

Thru the Eyes of Ruby

Spellbinding

Tonight, Tonight

That Which Animates the Spirit

Ava Adore

Disarm

Springtimes

Mayonaise

Bullet With Butterfly Wings

Empires

Beguiled

1979

Rhinoceros

Jellybelly

Gossamer

Zero

