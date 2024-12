Esto vale el carro de Kia que se convirtió en el más vendido de noviembre; se consigue en dos versiones

.Publicidad.

Noviembre se convirtió oficialmente en el mes con mejores ventas de todo el 2024. Seguramente, esto se debe al Salón del Automóvil, el cual se realizó en Bogotá y múltiples marcas exhibieron su portafolio. Además, hubo grandes campañas de financiación y sorpresas para los asistentes. Las cifras del mes que pasó por supuesto que son muy positivas y levantan la industria que poco a poco se venía recuperando. Ahora bien, la gran sorpresa del mes que pasó, fue el carro que más se vendió. En este caso la gran hazaña fue lograda por el K3 de Kia, en el acumulado de sus dos versiones.

Todo lo que debe saber del Kia K3, precio, motor y mucho más

Este modelo fue presentado en el primer semestre del año, aunque inicialmente llegó su versión sedán. K3, llegó como un vehículo con un corte muy deportivo y agresivo. Su diseño exterior e interior destacan, siendo una opción bastante atractiva y con un precio aún más llamativo. Pero, poco después Kia decidió que el mercado colombiano también estaba listo para su versión cross. Igual de atractiva que su versión sedán pero con un notable cambio en su diseño exterior. Ahora bien, este modelo está bien dotado, contando con un motor con 4 cilindros 1.6 litros y 16 válvulas.

Su motor eficiente, también nos ofrece una potencia bastante llamativa para su segmento. Además, ha sido muy bien dotado en materia de seguridad, lo que lo convierte en una opción ideal para estrenar carro. En su interior, no solo contaremos con un buen espacio, pues también encontraremos una consola central llena de tecnología y de fácil manejo. Un carro que llegó con precios bastante competitivos. El Kia K3 Sedán inicia sobre los $78.990.000 con su versión Desire MT, y luego la Vibrant AT en $84.990.000. Posteriormente se encuentra la Zenith AT en $93.990.000 y la GT Line en $100.990.000.

K3 Cross, la versión más vendida de este carro de Kia.

El K3 Cross solo cuenta con 3 opciones, la Vibrant AT en $86.990.000, la Zenith AT $95.990.000 y la GT Line en $102.990.000. Finalmente esta versión consiguió vender 504 unidades y la versión sedán 335 unidades, sumando un total de 839 unidades. De esta manera, la marca consiguió un buen número de ventas en noviembre y seguramente sus números sigan mejorando con sus recientes lanzamientos.

