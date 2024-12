De Carlos Vives a Michael Jackson: las canciones que acompañaron a Sandra Reyes en sus últimos años

.Publicidad.

Con la reciente partida de la querida actriz Sandra Reyes, las redes sociales se llenaron de todo tipo de recordatorios y homenajes. Sus colegas piensan en ella como una gran compañera y los televidentes no pueden evitar conectarla con personajes como la Doctora Paula o Araceli Urán. Pero un aspecto que muchos no conocen de ella es que era una gran apasionada por la música o, por lo menos, por algunas canciones.

Durante la pandemia estuvo de invitada en el programa radial de Caracol llamado Mi Banda Sonora donde compartió algunas de ellas, en una lista donde se destacan tanto Michael Jackson (o para ser precisos la canción "We Are The World" donde participaba al lado de grandes estrellas pop), Carlos Vives, Piero o Conector, el proyecto alterno de Héctor Buitrago de Aterciopelados.

..Publicidad..

En el programa Sandra habló de vivencias personales que están conectadas con estas canciones, de los recuerdos que le traen y algunos de sus ideales que están atados a ellas: el empoderamiento femenino, la protección del medio ambiente y lo que ella llamaba "el despertar de la conciencia colectiva".

...Publicidad...

Además, en la página del programa remarcaron que era una mujer que siempre se preocupó por deslumbrar con sus papeles actorales y no sólo con su belleza. Sandra Reyes logró convertirse en una cara tan reconocible en la televisión colombiana, que era fácil que cualquier personaje interpretado por ella se percibiera como un trabajo de excelente calidad.

....Publicidad....

A continuación les dejamos las canciones que sonaron durante su paso por Mi Banda Sonora de Caracol, que ella consideraba muy importantes en su vida, y que seguramente estuvo escuchando como consuelo mientras transitaba por la dura enfermedad que se la llevó el pasado sábado 30 de noviembre.

| No se pierda: El lugar donde Sandra Reyes pasó sus últimos años; en una tranquila finca donde será su velorio

"We are the World" de USA for Africa

"Mambo#5" de Lou Bega

"Fruta Fresca" de Carlos Vives

"Another day in paradise" de Phil Collins

"Tímido" de Flans

"Pa´ ti no estoy" de Rosana

"Qué bello es vivir" de El Kanka

"Happy" de Pharrell Williams

"Los Americanos" de Piero

"La vuelta al mundo" de Calle 13

"Troncorroca Vientomar" de Conector y Andrea Echeverri