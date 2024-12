Un libro que baila: Cali en su salsa

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

diciembre 02, 2024

Irene Vallejo dice: «Los libros son artefactos fascinantes. Los inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. A lo largo de casi treinta siglos, hemos ensayado con libros de humo, piedra, arcilla, juncos, seda, piel, árboles y, los últimos, de plástico y luz.

Hoy quiero hablar con una editora que encontré en la Feria del Libro Cali 2024. En compañía de su esposo, elaboran libros como si realizaran el trabajo más cuidado del mundo. Sus libros son pequeños y bellos, cosidos a mano. Más que coserlos, parece que los llenan de caricias. Luego, se los entregan a los lectores para que viajen en sus páginas, elaboradas con pasión.

Mi invitada tiene un nombre extraño, sonoro, y es dueña de una sonrisa que se riega por todo su rostro cuando habla de su pasión: los libros. Esa pasión la convirtió en coeditora del Taller Blanco Ediciones, que tiene cada vez más presencia en el mundo de la edición de libros en Colombia.

Se llama Geraudi González Olivares y es venezolana, pero vive en nuestro país desde hace cinco años. Además de coeditora del Taller Blanco Ediciones, también es escritora de mini ficciones y una gran lectora, por oficio y por pasión.

Su editorial acaba de publicar, para la Feria del Libro de Cali 2024, una antología de mini ficciones: «Cali en su Salsa». Ha sido muy bien acogida por la gente.

Charlé con Geraudi para conocer sobre su empresa y, en especial, sobre esta publicación.

¿Cuál es su rol en el Taller Blanco Ediciones?

Soy coeditora. Tengo tareas específicas que desarrollar. Además, tenemos la colaboración de ilustradores, diagramadores y otros de la editorial.

Cuénteme del libro Cali en su salsa. ¿Cómo surgió la idea de la publicación?

La verdad es que me encanta la salsa. Junto con mi esposo, somos melómanos; venimos de Venezuela, donde también la salsa es un componente importante en materia cultural.

La idea del libro surgió de nuestro interrogante sobre cómo conectar lo musical con la literatura. En 2023 estuve en la Filbo, como participante de la Asociación de Editoriales Independientes. Me di cuenta de que había un interés muy especial por el tema de la Salsa. Como íbamos de Cali, la gente llegaba preguntando por temas de Cali, qué libros sobre Salsa tenía. Es decir, se notaba el interés. Independiente de que la gente baile o no, hay gran interés por este tema salsero.

Se me ocurrió pensar en conectar esa melomanía con la escritura de minificción, género que manejo desde hace mucho tiempo, que estudio y que además escribo. Digamos que ese fue el interés inicial. Quería saber qué podría resultar de esos temas que parecen dispares, pero que pueden tener mucho en común o al menos pueden aliarse.

¿Cómo se hizo la selección de los autores?

Hicimos una convocatoria modesta por las redes de la editorial y por correo. Llegaron algunos pocos participantes. De los que llegaron, seleccionamos 18 para participar en el libro. Pero, invitamos a Guillermo Zamudio y a Guillermo Castillo, por su trayectoria. Con ellos, completamos 20 participantes en la antología.

¿Qué acogida ha tenido el libro?

A pesar de estar recién publicado, ha tenido buena acogida, pues como dije, el interés por la Salsa es muy especial. El libro recoge una selección muy variopinta, lo que lo hace muy atractivo para los lectores. Hay autores con experiencia en la escritura. Pero, también hay quienes publican por primera vez. Eso le da un valor especial al libro por la diversidad de voces que contiene.

¿Qué es lo mejor de ser editor de libros?

Su risa hace parte de la respuesta. Creo que lo mejor de ser editor es el contacto directo con los autores. A veces, son intensos. Pero, a veces, nos sorprenden. Hay autores que son un pozo de conocimientos para compartir, pero también son asequibles a lo que uno puede compartirles. Esa retroalimentación hace que el trabajo sea muy agradable, muy chévere, muy interesante y sobre todo, muy humano. Y como en ocasiones, como ahora en la Feria, servimos de promotores de los libros, el contacto con los lectores también es enriquecedor. Esto nos permite saber que los lectores no solo buscan editoriales grandes o autores muy conocidos. También hay gran interés en publicaciones como las de Taller Blanco Ediciones.

Y como toda moneda tiene dos caras, ¿qué es lo peor de ser editor de libros?

Nuevamente, la risa insinúa que no todo es como uno lo imagina. Lo peor, a veces, es el desagradecimiento de los autores. Algunos piensan que este trabajo es muy fácil y que debería pagarse poco por hacerlo.

¿Qué quiere para la editorial a futuro?

Me gustaría iniciar una colección de clásicos libres de derechos y que uno pueda publicarlos y editarlos a gusto de uno. Por ejemplo, publicar a Horacio Quiroga. Pero no lo que todo el mundo conoce del escritor. Si no, publicar sobre el cinéfilo que fue. Se sabe poco de ese aspecto. O de autores latinoamericanos extraordinarios que han tenido poca difusión o que han sido olvidados.

Quiero llevar también al Taller Blanco Ediciones, a las escuelas, a los colegios. Quiero provocar la lectura. Quiero que los chicos y chicas se enamoren de los libros. Al final, eso es lo que queremos: que la gente lea.

¿Cuál es el autor de más edad que la editorial ha publicado y cuál el más joven?

Jóvenes: Yoselin Goncalvez, escritora, pintora y publicista. Stephani Rodríguez, traductora y poeta, que son veinteañeras. Y el de más edad, Elisa Lerner, narradora, cronista, dramaturga, con casi 90 años. Es referente en la literatura venezolana-

¿Qué es la Asociación de Editoriales Independientes de Cali y cómo opera?

Es una entidad que agrupa diversas editoriales independientes de la ciudad. Nos reunimos en espacios, eventos como este. Los amigos de la librería Oromo, fueron los iniciadores de este proyecto hace algunos años ya. Somos también apoyo y solidaridad.

La Feria del libro de Cali no ofrece espacio para los Libros Leídos ¿Cree que debería haber un espacio para ellos?

Es una pregunta compleja, porque, no quiero herir susceptibilidades, pero creo que debería dársele el espacio con uno o dos stands. También me pongo en los otros zapatos, que tiene que ver con que un libro usado o viejo, como le dicen acá en Colombia, siempre va a ser un libro más económico y eso afecta la comercialización. Es difícil el asunto.

Usted ha recorrido algunos espacios de la Feria ¿Cómo ve los precios? ¿Son realmente caros los libros o no?

El colombiano, en general, dice que los libros son caros. Pero ahora que soy editora, más que lectora, me he dado cuenta de que el trabajo de publicar un libro es costoso. El papel, la impresión, la diagramación, correctores y otro etc., es un trabajo que no hace una sola persona sino varias. Al final todos los que formamos parte de esa cadena de producción comemos, pagamos arriendo, mercamos, pagamos seguro. Creo que los precios están bien. He visto algunos ejemplares costosos, pero el libro lo vale.

¿Algo que quiera dejar como reflexión final a esta charla?

Quiero enaltecer es la edición independiente en Colombia. Me parece que las editoriales independientes, en general, las que he podido conocer, están realizando un trabajo encomiable y finalmente tanto autores como lectores deciden y eso es muy valioso. Otra cosa es que no se debería decir tanto que el colombiano no lee, el colombiano sí lee y bastante.

¿Qué es para una editora un libro?

Un regalo para el espíritu.