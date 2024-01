Esto es lo que debe pagar si quiere conocer San Andrés en 2024; los precios subieron

.Publicidad.

Uno de los destinos turísticos más apetecidos en Colombia es sin duda San Andrés, no solo por su bello mar de siete colores, si no por la amabilidad de su gente, sus bellas playas, la gastronomía y más. No obstante, para el 2024, la Gobernación de San Andrés aplicó modificaciones en el precio de la tarjeta de turismo a través del Decreto 1086 del 27 de 2023.

La tarjeta de turista es obligatoria para todos los visitantes mayores de siete años que deseen experimentar las maravillas de la isla y juega un papel vital como mecanismo de control de la inmigración. Las enmiendas apoyadas por el exgobernador Evers Julio Hawkins elevaron la tasa de ingreso de COP 124.000 a COP 137.000. El alza se debe a que deben destinar más recursos económicos al desarrollo y la sostenibilidad de San Andrés.

Estos ajustes económicos realizados por la administración del departamento tienen como objetivo no sólo proteger los intereses económicos de la isla, sino también promover el desarrollo del turismo y el bienestar social. La isla no sólo se dedica a atraer turistas, sino que también intenta preservar su identidad cultural y garantizar la calidad de vida de sus habitantes.

