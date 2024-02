Este era el papel para el audicionó Emmanuel Restrepo en Rigo; menos mal quedó como Carmelo

.Publicidad.

Han sido varios los personajes de la novela de Rigo que han logrado conquistar al público colombiano. Dentro de ellos, los villanos se han ganado un peculiar cariño por parte de los televidentes. Los dos principales actores detrás de estos papeles son Julián Arango y Emmanuel Restrepo. Ambos personajes se han hecho muy populares al punto de llegar a ser parte de otros programas del Canal RCN. Este es el caso de 'Carmelo Rendón', quien es interpretado por el joven paisa y que ahora está en La Casa de los Famosos. Lo curioso del caso es que, cuando él presentó su casting, iba a darle vida a un personaje muy diferente.

El personaje al que iba a darle vida Emmanuel Restrepo en Rigo de RCN

No es la primera vez que nos enteramos que alguno de los actores de Rigo, iba a darle vida a un personaje distinto al que interpretaron. Sin embargo, la producción supo como manejar las cosas de la mejor manera para asignar a cada actor el papel al que mejor se ajustaba. Este caso lo vivió Emmanuel Restrepo, quien hoy brilla no solo en la historia de Rigo, sino también en La Casa de los Famosos. Lo curioso del caso es que él no iba a darle vida a este personaje. Según reveló recientemente en entrevista, cuando presentó el casting hizo las escenas que le habían mandado. Sin embargo, le propusieron hacer un casting diferente.

Y es que, él se había presentado en un inicio para darle vida a Uriel, el joven que intentó reclutar a Rigo. Aún así, el Canal RCN vio el gran potencial de Emmanuel Restrepo para que interpretara otro personaje. Eso sí, esto significó todo un reto para él, debido a que tenía poco tiempo para aprenderse las líneas del casting. Aún así, como todo actor profesional, lo logró y su audición sorprendió a todos. A partir de ese momento, el paisa se enfocó en perfeccionar su actuación para hacer un excelente trabajo. Una jugada maestra hecha por el Canal RCN y que marcó sin duda la diferencia en la novela de Rigo.

Cabe la pena destacar que, no es la primera vez que este actor paisa brilla con su increíble actuación. Ya lo habíamos visto brillar en la serie de Netflix La Primera vez. Sin duda alguna, uno de los grandes actores jóvenes que está triunfando en el país.

