La razón por la que sus gatos adoran meterse en las bolsas; su olfato es el responsable

.Publicidad.

Todos hemos visto que los gatos adoran las bolsas, no solo le encanta masticarlas si no también meterse dentro, relajarse e incluso jugar allí. Lo interesante de la situación es que lo que más los atrae no es el objeto como tal, si no el olor que alberga. Aunque se dice que estos animales tienen una visión excelente también destaca su buen olfato. Lo que de hecho los lleva a ser animales tan curiosos.

¿Por su olfato los gatos adoran las bolsas?

Su olfato es una de las mejores herramientas de caza que un gato podría tener, identificando a sus presas mucho antes de que estas sospechen que hay algún peligro. Además, está muy desarrollado y les permite detectar olores con una precisión y a una distancia mucho mayor que los humanos. Para que se dé una idea, estos felinos tienen entre 200 y 60 millones de receptores olfativos, mientras que las personas tienen alrededor de 5 millones.

..Publicidad..

Por esta razón cuando llegamos a casa con bolsas de la calle ellos se van a sentir muy atraídos por su olor. Si las deja en el piso en un rato seguramente los va a encontrar ahí dentro. Ya que sienten que están protegidos de ataques por la retaguardia y adquieren la suficiente confianza para defender la entrada. Otras veces es solo un escondite donde pueden dormir sin ser molestados.

...Publicidad...

No obstante, si hay algo con lo que debe tener mucho cuidado, pues aunque les gusten mucho las bolsas plásticas no son juguetes. También pueden ser un poco peligrosas, si pasa la cabeza dentro de la manija de la bolsa puede haber probabilidades de estrangulamiento. Lo mejor siempre será que los gatos tengan sus propios juguetes.

....Publicidad....

| Ver también: Así se verían los perros y los gatos en 10.000 años según la IA; calvos y extraños