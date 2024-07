¡La selección Colombia y los héroes caídos!

Por: Edgar Uruburu |

julio 22, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La gran mayoría de colombianos estábamos del lado de la Selección Colombia en la final de la Copa América contra Argentina. La tensión de si se ganaba o se perdía era cada vez mayor. El objetivo del equipo era vencer a la “albiceleste” (así le dicen a la selección Argentina) y el de los aficionados sentir la alegría desbordante de celebrar con todo. Gozar, reír, bailar, cantar, beber y mucho más.

El gobierno pedía calma y que se mantuviera la calma, para evitar lo sucedido en eventos pasados. La irracionalidad, el fanatismo y la locura desbordada ha ocasiona caos, riñas, heridos y muertos y destrucción de todo lo que aparece a su paso. “La fuerza de todo un pueblo” salida de contexto al idolatrar a unos “héroes de tela tricolor”, que le ha sido atornillada por la repetición de frases que siempre hacen mella en el subconsciente de la afición.

Escuchando las narraciones presentes y pasadas, en las voces de narradores de televisión y radio, todos expresan palabras y frases muy similares como la del encabezamiento de esta nota. La narración se convierte en un sonsonete que a la gran mayoría le gusta, pero a otros nos suena mal. Cada minuto, cada pase, cada atrapada de Camilo Vargas usan los superlativos interminables: “el arquerazo, el jugadorazo, nuestros héroes de la Patria, nadie puede con nuestra selección, James el mejor de América, ya opacó a Messi”. Y efectivamente fue el elegido el mejor del torneo.

Sin embargo, Leo sigue siendo otro grande. No se puede negar que la selección llegó merecidamente a esta final. Fue un equipo luchador, los jugadores han mejorado y han dado lo que más han podido. El James Rodríguez de tiempo atrás ha vuelto a renacer tanto en fútbol como en personalidad. Junto a él y bajo su batuta se ha creado un grupo homogéneo que logró este importante subcampeonato.

Como lo dije en una nota anterior, cuando escucho a estos narradores con sus exageraciones, pienso en el mal que le hacen al deporte, a los mismos deportistas y a la sociedad colombiana; llegó un momento en que quería Colombia perdiera. En Comunicación Social se estudian todos estos factores, tanto los que hacen bien, como los que hacen mal. En periodismo se insiste en la necesidad de no usar los superlativos, las exageraciones y la gritería porque en los televidentes y radioescuchas se crean sensaciones, emociones que no deberían darse en las sociedades modernas.

Desafortunadamente la mayoría de quienes están frente a las cámaras y los micrófonos manejan esta terminología, pues lo que les interesa es hacerse notar, ser reconocidos y ganar la competencia en las encuestas. Entonces ahí, mi mente y mi racionalidad, como la de tantos otros, dice: ¡que viva Argentina! Pero inmediatamente se me aparece la sangre colombiana y mi corazón dice: ignora a los ignorantes del micrófono (@rcnradio, @caracolTV) porque tu corazón quiere que la Copa América la gane Colombia.

La fuerza y la emoción se respiraba en todo el mundo, en cada rincón ondeaba una bandera colombiana y millones de cuerpos vestían camisetas, pantalonetas, gorras, sombreros, pañoletas y medias con el tricolor (amarillo, azul y rojo). Seguramente en algún lugar, al ritmo de las cornetas, alguien danzó y movió las caderas con la ropa interior moviendo los símbolos patrios.

Las caras pintadas, las paredes llenas de colores, las pantallas gigantes se vieron por todas partes del país. El presidente Petro decretó el lunes día cívico ganara o no ganara Colombia. Todos sufrimos y la tensión se hizo más evidente cuando el inicio del partido se alargó y hasta se llegó a pensar en suspenderlo. Lo importante era que fuera cual fuera el resultado se mantuviera la cordura y se celebrara el triunfo con mucha alegría, pero en paz.

La celebración de esa manera debía convertirse en un símbolo patrio. Entonces se me vino a la mente la figura de Mbappé, quien después de perder ante España, aplaudió a los jugadores españoles. Eso es dignidad, humildad y gallardía. https://elpais.com/deportes/eurocopa-futbol/2024-07-09/kylian-mbappe-sin-mascara-y-con-poca-respuesta.html. Mientras que el fanatismo de otros los lleva a cometer actos indebidos. Locos que crean el caos y la locura.

El papel de los Medios de comunicación definitivamente juega un papel importante en todos los movimientos y momentos de la sociedad; ya sea política, cultural o deportivamente y es por ello que deberían tener entrenadores que los dirijan y sanciones por incitar a esto que ellos llaman apoyar la amada patria y en realidad es incitar a la locura, al fanatismo mal llevado que ha causado y causará heridas y sinsabores. En esos momentos quisiera taparme los oídos como sea, pues esas narraciones y gritos me ponen “fuera de lugar”. Que vivan los narradores argentinos de @espn; ojalá los contrataran algunos medios colombianos, pero tal vez no lo hacen porque no son gritones y son más objetivos.

No se puede desconocer el gran trabajo realizado por el técnico argentino Néstor Lorenzo y todo el cuerpo técnico, colaboradores y desde luego la plantilla de jugadores. Estos son los “héroes, los mártires caidos que harán recordar el júbilo inmortal”:

Jugador Equipo Puesto Álvaro Montero Millonarios Portero Camilo Vargas Atlas (México) Portero David Ospina Al-Nassr (Arabia) Portero Carlos Cuesta Genk (Bélgica) Defensa Daniel Muñoz Crystal Palace (Inglaterra) Defensa Davinson Sánchez Galatasaray (Turquía) Defensa Deiver Machado Lens (Francia) Defensa Jhon Lucumí Bologna (Italia) Defensa Johan Mojica Osasuna (España) Defensa Santiago Arias Bahía (Brasil) Defensa Yerry Mina Cagliari (Italia) Defensa James Rodríguez Sao Paulo (Brasil) Mediocampista Jefferson Lerma Crystal Palace (Inglaterra) Mediocampista Jhon Arias Fluminense (Brasil) Mediocampista Jorge Carrascal Dínamo Moscú (Rusia) Mediocampista Juan Fernando Quintero Racing (Argentina) Mediocampista Kevin Castaño Krasnodar (Rusia) Mediocampista Matheus Uribe Al-Sadd (Arabia) Mediocampista Richard Ríos Palmeiras (Brasil) Mediocampista Yáser Asprilla Watford (Inglaterra) Mediocampista Jhon Córdoba Krasnodar (Rusia) Delantero Jhon Jáder Durán Aston Villa (Inglaterra) Delantero Luis Díaz Liverpool (Inglaterra) Delantero Luis Sinisterra Bournemouth (Inglaterra) Delantero Miguel Ángel Borja River (Argentina) Delantero Rafael Santos Borré Internacional (Brasil) Delantero

Pero Colombia perdió. Nos quedamos con los crespos hechos. Como dijo un amigo: “hoy Dios no estuvo con nosotros”. Como Kyllian Mbappé aplaudí a Leo Messi y sentí “rabia” con el Dibu Martínez, el engreído arquero argentino. “El surco de dolores” llegó a lo más profundo de los corazones colombianos y más a aquellos que se dejan llevar por las malas emociones, creadas con artimañas narrativas por Medios y supuestos profesionales que pega duro en el consciente colectivo.

Que la alegría desbordante de los triunfos de la selección, o el subcampeonato, no nos haga olvidar a los verdaderos héroes de la patria, a los líderes sociales que siguen luchando por una Colombia más justa y equitativa y a pesar de ello son amenazados, asesinados y olvidados. Los medios promotores del sensacionalismo no les dan importancia a las luchas sociales, ellas no son de su interés, porque no les generan ganancias y están en contra de los dueños del poder.

Ojalá a los verdaderos héroes, mártires y amantes de la paz se les cantara esta parte del himno Nacional:

Cesó la horrible noche

La libertad sublime

Derrama las auroras

De su invencible luz.

Del hombre los derechos

Nariño predicando,

El alma de la lucha

Profético enseñó.

Ricaurte en San Mateo

En átomos volando

¡Deber antes que vida!,

Con llamas escribió.

Y si los mártires dan su vida por la defensa de los Derechos Humanos, que los narradores fantasiosos tengan en cuenta algo parecido: “deber antes que fanatismo irresponsable”. Y así con entusiasmo esperemos que la próxima vez que ruede el balón, que la número 5 se meta a la red de todos los rivales y lleguemos a lo más alto de todos los torneos internacionales en los que se participe. (https://www.digitalsport.com.ar/tienda-futbol-78/news/como-elegir-mi-pelota-de-futbol-tamano-calidad-disciplina-material-998/ ).ero que ellos también se sientan orgullosos de su afición. Que cuando la califiquen de 0 a 5, por el comportamiento en las celebraciones siempre la califiquen con el valor más alto.

Desde luego y afortunadamente no todos los narradores actúan en ese sentido. Y la mayoría de comentaristas son moderados, objetivos y acertados. Con la polémica sobre el arbitraje y el supuesto regalo a los argentinos para que obtuvieran su bicampeonato, al consultar en internet no encontré videos contundentes sobre el tema. Por el contrario, unos pocos titulan sus notas o videos con sensacionalismo, pues la intención es que mucha gente visite sus páginas. En el análisis de uno de los comentaristas colombianos más reconocidos, objetivos y también polémico, Iván Mejía Álvarez, nunca se refiere al tema del supuesto mal arbitraje, ni “de los supuestos dos penales que no se pitaron en contra de Argentina” (https://www.futbolred.com/copa-america-2024/ivan-mejia-reacciono-a-derrota-de-colombia-con-argentina-en-final-de-copa-america-2024-analisis-216133).

Pero, ¿adivinen qué? Quienes dicen que a Colombia lo robaron son los de siempre, Blue radio, Caracol y Antena 2 (RCN) entre otros. “Los camorreros de siempre”, como Borja, quien en lugar de entrar a lucharla y hacer el gol del empate, se dedicó a buscar pelea y con ello ayudó a que pasara el tiempo extra y se fueran los 2 minutos de reposición. Colaboró para que Argentina se llevara la copa. El Tiempo dice: “Analice si hubo penal o no”. El si no tiene tilde; por lo cual la intención es hacerle leer y creer a la gente que sí hubo penal. Es video y no es video porque sólo muestra las imágenes: https://www.youtube.com/watch?v=trERIQqR0Ps).

Antena 2: https://www.antena2.com/futbol/copa-america/video-falsa-alarma-que-celebra-colombia-gol-invalidado-a-argentina-en-la-final. Igual sólo imagen.

El Colombiano hace su trabajo de siempre y nada concluyente: https://www.elcolombiano.com/deportes/futbol/polemica-actuacion-var-final-copa-america-2024-KH25009030. Y todos agregan que la retransmisión del partido no repitió la jugada de la falta contra Davinson Sánchez, que según el portal archivo VAR, es la que si debió pitarse como falta y penal: https://www.noticiasrcn.com/deportes/archivo-var-hizo-referencia-a-las-jugadas-polemicas-de-colombia-vs-argentina-721905

Ninguno de los Medios colombianos hace referencia a la jugada que los argentinos también reclaman, como supuesta mano dentro del área y por lo tanto penalti contra Colombia.

Fox 35 de Estados Unidos saca el video de su transmisión de los últimos minutos y muestra la polémica jugada; el comentarista dice que para saber si hay o no pena penalti necesita ver el otro ángulo: https://www.foxsports.com/watch/fmc-rdz2o8lzclu7v1a6.

Nuestros apasionados medios en relación con el caso de Ramón Jesurún han minimizado el escándalo protagonizado por el presidente de la Federación Colombiana de fútbol (FCF) y directivo de la Conmebol, quien en lugar de estar a la altura de un personaje de “alto rango” en un torneo internacional, representando a uno de los equipos finalistas y al país, la embarró yéndose a los puños con un guarda de seguridad, porque supuestamente éste “no lo dejó pasar a la premiación por dárselas de importante. Curioso que su hijo también estuviera en la gresca, cuando no ha debido estar en ese lugar, exclusivo para los que tenían acceso especial, como “Don Ramón”. Por ese motivo él y su hijo fueron detenidos:

https://cnnespanol.cnn.com/video/ramon-jesurun-final-copa-america-arresto-deportes-tv/).

Si en un evento tan importante, no hay autocontrol de la persona que lidera el engranaje del fútbol colombiano, que se puede esperar de los hinchas recalcitrantes, manipulados por “los locos de los micrófonos y las cámaras de TV”. Esos mismos medios ahora le están dando todo su apoyo a Jesurún, justificando su mal comportamiento. La mayoría no hizo viral la noticia y omitieron el video donde se le ve con el traje naranja, que visten todos los presos cuando los llevan a la Corte. Hablando de videos deben solicitarse los del VAR, así como los de lo sucedido en el Hard Rock Stadium de Miami. Eso sí, queda claro que es bastante difícil controlar las mentes y las acciones de aquellos, que no importa si son uribistas o petristas, cuando se trata de fútbol, se dejan llevar por esos mismos Medios que manipulan la política, la economía, la vida social y todo el engranaje del país y del mundo.

Es por ello, que no hacen ningún comentario al reclamo de Di María y del técnico argentino Scaloni, quienes también reclamaron por una supuesta mano de un defensor colombiano y por lo tanto penal a favor de Argentina: https://espndeportes.espn.com/futbol/copa-america/nota/_/id/13911656/la-jugada-que-genero-la-furia-de-scaloni-penal-argentina-colombia- Esto demuestra que de parte y parte hay quejas contra los árbitros del VAR por no llamar al juez central, el brasileño Raphael Claus. Los calificativos ya se los pueden imaginar. Y claro, si hasta Carlos Fernando Galán, Alcalde de Bogotá, como siempre metiendo las narices inoportunamente, dijo: “Muy difícil jugar contra Argentina y contra el árbitro. Un orgullo para nuestro país su participación en la Copa América”. Por esto los diarios argentinos han comentado desde su perspectiva criticando las declaraciones de los colombianos: https://www.clarin.com/deportes/colombia-quedaron-llamas-final-copa-america-perdida-argentina-apuntan-toda-bronca-arbitro-claus_0_up0DlrmL4w.html

El gol de Argentina y las fallas de Colombia (https://www.foxsports.com/watch/fmc-no9yj3t9f3rnxx2w) (https://www.youtube.com/watch?v=JIXQI77ZdSo) en el minuto 21 10 del video, que incluye todos los goles de la Copa), que no admiten o no quieren reconocer ni el técnico, los directivos, algunos jugadores y millones de aficionados colombianos. Ellos sólo ven una cara de la moneda. Como reflexión. ¿Somos buenos o malos perdedores?

Análisis de Espn: https://www.youtube.com/watch?v=oKVwRd9AOCU

Análisis del comentarista Cesar Augusto Londoño, en ningún momento habla de fallas arbitrales, ni de fallas del VAR: https://www.youtube.com/watch?v=TedFOhIGsVM

Video no oficial de la transmisión de la televisión pública de argentina. El narrador se la pasa viendo manos de los colombianos, pero a los 14 minutos del video, después del remate de Di María, aparentemente se ve una mano clara de un defensor colombiano, el VAR no revisa y no hacen escándalo. Quien sí protesta furioso es el técnico Scaloni. A la hora y 19 minutos el empujón y la camorra de Borja: https://www.youtube.com/watch?v=p06aTAfRKqE.

Para terminar les dejo este video, no es el oficial de RCN radio, pero la retransmisión sí lo es. Excepcionalmente, con narrador y comentaristas objetivos: