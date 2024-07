¿Nanis Ochoa reclamando herencia del hacendado Pepe Sierra?

.Publicidad.

Las actrices que se creen actrices solo porque tomaron unas clases en la Academia de Rubén di Pietro y después tuitean que están listas “para devorarse el mundo” al poco tiempo ya no están tan seguras de eso porque se dieron cuenta de que les va mejor como influencers o como participantes en un reality; es que si seguían como actrices lo que sucedería en realidad es que el olvido y el fracaso las iba a devorar.

Nanis Ochoa puede ser un ejemplo de esto. Ha trabajado en novelas, pero se montó en la onda influencer y ahora es más famosa por decir cosas supuestamente polémicas y “en caliente” para salir después a disculparse.

Eso le quieren hacer creer a sus seguidores cuando notan que están perdiendo vigencia, así es ese negocio todo es calculado, tanto la ofensa como la disculpa porque de esa manera los titulares con su nombre están asegurados. Son como esas mascotas virtuales, los tamagotchis, si no les ponen atención…se mueren.

Misiá Ochoa es otra “mamacita” en un bosque de iguales a ella, es la “mami” # 34.675 en Instagram, entonces hay que hacerse notar en ese vasto ecosistema de nalgas, bustos y rostros templados de tanto bótox.

La noticia entonces para que eso pasara es que Nanis afirma que es bisnieta de Pepe Sierra; es más, dice que no es Ochoa sino Sierra: “A mí no me reconocieron, a mí me adoptaron, yo soy de los Pepe Sierra. Incluso, tienen una avenida. Eso fue mi bisabuelo (...) Él prestó plata para construir Bogotá”, dijo.

Don Pepe fue un negociante, prestamista, empresario y hacendado colombiano, ampliamente reconocido por haber sido uno de los hombres más ricos en la historia del país. Según la Cámara de Comercio de Medellín, Pepe Sierra fue dueño de un amplio número de inmuebles en Colombia, pues se afirma que el hombre era más rico que el gobierno de la época.

“Él fue creador de sociedades comerciales, negocios de remate de rentas, hatos ganaderos, trapiches, fábricas de aguardiente, una compañía de hielo en Panamá, un banco, inversiones en los Ferrocarriles de Amagá y del Pacífico, explotación de salinas marítimas en la Costa Atlántica e inversiones en el Banco Central”, logró todo eso apenas sabiendo escribir, tenía apenas conocimientos básicos de primaria elemental.

Hay una anécdota muy ilustrativa de esto, alguna vez en una diligencia notarial alguien notó que Don Pepe escribió en un documento la palabra Hacienda, pero sin H y se lo hizo saber a lo que él respondió:

-Yo tengo 15 haciendas sin H, ¿usted cuantas tiene con esa letra?

Eso de tener antepasados millonarios es muy de este país, muchas familias se meten en procesos judiciales de sucesión porque se dieron cuenta de que su tatarabuelo era dueño de un departamento entero y tratan de reclamar lo que creen que les pertenece y al igual que Nanis “Sierra” se sueñan poseedores de fortunas y les da insomnio pensando en todo lo que harán con toda esa plata. Igual que cualquier comprador del Baloto.

El asunto es que la influencer y su abogado saben perfectamente que este es un asunto que puede tomar 20 años o más y el resultado es incierto, pueden ser muchos años de desgaste económico, emocional, de papeleo y diligencias infinitas en juzgados. Nanis está reclamando una parte del norte de Bogotá, ni más ni menos.

Mientras tanto es bastante probable que próximamente ella busque donde está la tumba de Don Pepe y lleve un fotógrafo profesional, una vestuarista y aparezca con outfit para ir a un funeral (minifalda negra, blusa del mismo color con escote pronunciado) y en las fotos ponga cara de tragedia al frente de la tumba y los Hashtags #conectandoconmisantepasados #homenajeamibisabuelo #seharajusticia y #todolohagopormishijas.

Titulares en revistas de farándula y menciones en redes sociales asegurados otra vez.

Ojalá Nanis logre al menos que la avenida Pepe Sierra cambie de nombre y quede como la avenida Nanis Sierra y que cuando le toque firmar algún documento para que se haga efectivo ese cambio no escriba Sierra con Z, aunque esa sería una prueba irrefutable que demostraría que sí es bisnieta de Don Pepe.

*Dedicado a mi padre, Guillermo Duarte (mayo 1948-julio 2024).