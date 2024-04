La estrategia de Shakira para cantar en uno de los mayores festivales mundiales, sin ser invitada

.Publicidad.

Cuando se anunció el festival de Coachella, una de las ausencias que más llamaron la atención de los seguidores del evento y no sólo de los compradores colombianos, fue la de la barranquillera Shakira Mebarak Ripoll. Es que 2023 fue el año de la diva costeña: sus canciones crecieron mucho más que las de la mayoría de artistas latinos top y su polémica separación con Gerard Piqué la tuvo constantemente en diversas publicaciones.

En su momento salieron versiones que asegurarían que entre la barranquillera y el megaevento que se realiza hace más de dos décadas en la región de Indio, en California, no habrían llegado a un acuerdo económico para que ella se presentara. Pero también es cierto que Shakira recién lanzó su disco a fines de marzo, por lo que una presentación en Coachella podría haber sido apresurada.

..Publicidad..

Además, tanto Shakira como J Balvin son artistas de Live Nation (la empresa de manejo de artistas y producción de eventos más grande del planeta) y es posible que hayan priorizado la presentación del paisa, conociendo de antemano que la barranquillera comenzaría la gira mundial de su disco Las mujeres ya no lloran a fines de 2024.

...Publicidad...

Precisamente, Shakira sí se presentó, pero como invitada en el show del productor argentino. El artista con quien no solo hizo su canción contra Gerard Piqué, la “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, pero también otra canción de su nuevo disco llamado “La fuerte”, que fue una de las dos canciones que interpretaron juntos en el festival.

....Publicidad....

¿Cómo fue la presentación de Shakira Mebarak con Bizarrap en Coachella?

Bizarrap estaba dando su show y soltando su canción “Mamichula”, que hizo en pandemia junto al rapero Trueno y la artista urbana Nicki Nicole, que paradójicamente podría representar exactamente lo contrario a la tiraera de Shakira contra Piqué.

La primera simboliza el nacimiento de una relación y la presentación en público para los fanáticos de ambos de dicha nueva pareja. La segunda, simboliza el rompimiento de una relación. Nuevamente, ante los fanáticos, la prensa. En público y con escándalo a cuestas.

Así que sea por coincidencia o por elección de los artistas, este fue el momento del show en el que irrumpió Shakira. El argentino frenó su show en seco para que sólo se escucharan los gritos de los presentes y ahí fue cuando apareció la diva. De fondo un anunció en pantalla tenía la frase “la loba se viene”.

La barranquillera apareció divina, con un vestido naranja con rojo que evidenciaba la figura perfecta de una mujer que está llegando a los cincuenta y ha tenido dos hijos sin que ninguno de estos detalles nos haga extrañar la figura que tenía a los veinte o treinta años.

Luego de su primera canción, la otra fue la tiraera a su ex, se dirigió al público pronunciando frases en inglés y en español, a fines de que todos se sintieran incluidos en sus palabras. “Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Me voy de gira”, dijo Shakira antes de anunciar su tour Las mujeres ya no lloran, que comenzaría en noviembre –y según lo dicho por la barranquillera–en California.