Winston Morales Chavarro: una pluma neivana de talla internacional

julio 19, 2024

"¿Crisis?, ¿me hablas de crisis?". Con estos dos interrogantes, Winston Morales, escritor huilense, abre "Tras los hilos de Ariadna". Y crisis fue lo que no hubo ya que la novela del 'profe Morales' fue el título más vendido por parte de la Editorial Universidad Surcolombiana (USCO) en la más reciente Feria Internacional del Libro (FILBO) que se realizó en Bogotá; al respecto, el también amante de los gatos, se refirió a su vida junto a su familia y su apasionamiento por las letras.

EL AUTOR

A pesar de que se radicó en Cartagena hace más de quince años, Neiva sigue siendo la casa de Winston Morales Chavarro. Y desde 1969, año en que nació, la marca de una familia de docentes dedicados a la literatura le ha ayudado a encontrarse con la oportunidad de 'dar a luz' obras como: "La dulce Aniquirona" (2015); "Dios puso una sonrisa sobre su rostro"(2004), entre otras. La más reciente: "Tras los hilos de Ariadna"(2023).

"Siempre hubo un vínculo fuerte con la pedagogía. En un principio quise ser veterinario pero luego me incliné por la radio y la prensa escrita. Entonces ver a mi madre calificando y preparando clases hizo que me fuera relacionando con la academia", añadió Morales Chávarro.

A propósito del vínculo familiar, sobre su padre Alfredo Morales Trujillo (QEPD), el también profesor adscrito al Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, supo compartirnos que de él recuerda lo apasionado que fue por la lectura, algo que le heredó. En cuanto a su progenitora, su 'dulce Aniquirona', también se refirió al respecto: "yo la definiría (a Amparo Chávarro) como una persona incondicional y honesta. Ha sido mi constante, mi presencia, la voz poética, el impulso literario".

AL RESPECTO DE LA OBRA

"Tras los hilos de Ariadna", publicada por Editorial Surcolombiana el año inmediatamente anterior, tuvo un papel destacado en la XXXVI Feria Internacional del Libro en Bogotá, debido a que fue el título más acaparado por los y las lectoras. Su costo habitual es de $32.000, y de acuerdo a datos de la Editorial ya mencionada fueron 49 ejemplares los que se lograron vender. Un total de $1.097.600 fue la cifra arrojada, teniendo en cuenta que en el contexto de feria la Editorial de la USCO aplicó el 30% de descuento.

Acerca del contenido de la obra laureada, Marco Ceballos, escritor y docente universitario, no dudó en asegurar lo interesante de la misma: "vamos a encontrarnos con un hombre que tras una relación amorosa, empieza a recorrer su propia historia interlocutando con distintas personas, en especial con Ariadna, quien le cambia por completo su idea de vivir la vida", indicó el también crítico literario.

Más allá de la intriga por saber sobre Ariadna y sus nociones alrededor de la cultura machista y una sexualidad abierta, "la narrativa del autor es algo que le acerca más a sus lectores y lectoras a partir de una necesidad de expresión de esos mundos en la preescritura y después en la producción intelectual", agregó el huilense de corazón cartagenero.

Y desde ese enfoque es que ubica el personaje sobre su repulsión a depender de los hombres. "El machismo es una estría que está en la condición humana. Y a pesar de que a lo largo de la historia han existido matriarcados, las culturas (del mundo) están construidas desde la masculinidad", finalizó Morales Chávarro.

Fragmento de la obra: "Ariadna estaba convencida, no por feminista, de que una mujer debía sustraerse de la necesidad de un hombre. Ariadna no odiaba a los hombres, tampoco odiaba la sexualidad de los hombres; simplemente consideraba que el placer debía dárselo ella misma, y que su felicidad, como su gozo sexual, no podía depender de un tercero".