Esta es la historia de Villa Adelaida, una de las villas más famosas y lujosas de Chapinero

Chapinero, el ‘vividero’ de Bogotá, donde encuentra todo lo que necesita, la localidad que muchos quieren, rica en arte, cultura, gastronomía, arquitectura, diversidad, naturaleza y más. Dónde se encuentran 50 de los barrios más populares como Chapinero Alto, Chicó, Marly o Quinta Camacho. Una zona que en el siglo pasado pertenecía a los más ricos y elegantes caballeros, ‘cachacos’ que construyeron enormes villas y quintas en el sector, convirtiéndolo en un lugar distinguido. La historia detrás de Villa Adelaida, una de estas villas en Chapinero es muy interesante, y aquí se la contamos, porque la capital tiene un pasado de película.

Lo primero que debe saber para darle un gran contexto a la historia es cómo se creó Chapinero y en qué año. Fue exactamente para 1812, cuando esa zona empezó a ser poblada por alfareros y artesanos, incluso se realizó un proyecto por ser el primer barrio satélite de la capital. Aunque para ese momento llevaba otro nombre, El Villorrio y era una población poco urbanizada. Pero fue hasta el siglo XIX, que se construyeron también casas campestres para los más adinerados de Bogotá, lo que se conocen como villas y quintas. Fue así cuando en 1885 se le dio el nombre de Chapinero.

Tipos de casas que se construyeron en la zona

Una parte fundamental de su historia, pues fueron este tipo de construcciones y las personas que las construyeron. Las quintas, o la palabra "quinta", hacía referencia a que se pagaba una quinta parte de la producción de un terreno al dueño del mismo. Así que las quintas contaban con una casa y un terreno productivo alrededor, algo muy diferente a las populares villas.

Una villa era una casa de recreo que se encontraba en un lugar más bien aislado y el término tiene su origen en el Imperio Romano, cuando se utilizaba para describir las casas de vacaciones de la campiña italiana. También se caracterizan por la jardinería al aire libre y un interior iluminado. Así que Chapinero tenía estas casas de ricos para descansar y quintas donde se enfocaban más en producir, aunque ambas eran bastante bellas.

La historia detrás de las Villas de Chapinero: Villa Adelaida la más bella

Si alguna vez se ha dado un paseo por Chapinero habrá visto una casa con una fachada impresionante, digna de una familia de la clase alta ‘cachaca’ de aquellas épocas. Se trata de Villa Adelaida, que fue diseñada por el arquitecto Pablo de la Cruz, quien fue popular en el oficio a principios del siglo XX. Como una oda a Adelaida Cano, de allí el nombre de esta imponente casa.

Adelaida Cano

Esta mujer fue la esposa de Agustín Nieto Caballero, dueño de la Villa Adelaida y fundador del Gimnasio Moderno y Gimnasio Femenino. Después en la década de los 80 la casa pasó de ser habitada por dicha familia a serlo por los Camacho. Y en un principio disponía nada más y nada menos que de 11 habitaciones. Sin embargo, y con el paso del tiempo se le hicieron muchas modificaciones y se le fue acabando su brillo y belleza original, quedando también a su paso deshabitada.

Pero una construcción tan bella no iba a terminar mal y en la década de los 90, Rodolfo Ulloa, un respetado arquitecto, fue llamado para realizar un levantamiento arquitectónico. Proyecto que se convertiría en el más importante de su vida, sacar de las ruinas a Villa Adelaida y aunque lo hizo muy bien, hubo varios imprevistos que no solo causaron demoras si no especulaciones sobre el futuro de la casa y si podrían recuperarla.

Aunque todo terminó muy bien y en la actualidad, el 60 por ciento de la casa es propiedad del Estado y el 40 por ciento restante, de privados. Está ubicada en la carrera 7 No.70-40 y muchas personas que pasan por la séptima la ven y se quedan maravilladas con semejante obra. Siendo un punto referencia y un lunar icónico en el Barrio Quinta Camacho que tiene varias joyas de este tipo.

