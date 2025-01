Esta es la historia del tradicional barrio Quinta Camacho en Bogotá que fundó un millonario

.Publicidad.

¿Qué bogotano no se ha dado una vuelta por Chapinero, la segunda localidad de la ciudad y, por supuesto, una de las más queridas? Llena de arte, cultura, gastronomía, arquitectura, diversidad, naturaleza y muchas cosas que la hacen especial. En ella se encuentran 50 barrios, y entre los más emblemáticos están Chapinero Alto, Chicó, Marly y, por supuesto, Quinta Camacho. Este último, en particular, tiene una historia muy interesante. Sus orígenes son muy ostentosos y elegantes, aunque diferentes a lo que conocemos hoy, no obstante, la esencia de lujo y clase se mantiene.

Pero antes de cualquier cosa, muchos se preguntan ¿cómo se creó Chapinero? o ¿qué tan antiguo es? Pues todo inicia en 1812, cuando ese sector empezó a ser poblado por alfareros y artesanos como proyecto del primer barrio satélite de la capital. En un principio, fue llamado El Villorrio y era una población poco urbanizada. Luego, en el siglo XIX, se construyeron también casas campestres para los más adinerados de Bogotá. Fue hasta 1885 que se adoptó el nombre de Chapinero.

Una de las tradicionales construcciones de vivienda en Chapinero - Foto: Archivo de Bogotá

En primer lugar, se convirtió en un lugar central para la religión, ya que los habitantes y viajeros que pasaban por Bogotá hacían peregrinaciones a Chapinero. Esto debido a uno de los lugares de culto, la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, que se inauguró en 1904. No obstante, fue hasta finales del siglo XIX que el sector se caracterizó por la construcción de villas y casonas por parte de ricos propietarios en sus terrenos. Una parte fundamental de su historia, pues fueron este tipo de construcciones y personas las que comenzaron con lo que hoy muchos conocen como el barrio Quinta Camacho.

El hombre adinerado que creó la Quinta Camacho

Las quintas, o la palabra "quinta", hacía referencia a que se pagaba una quinta parte de la producción de un terreno al dueño del mismo. Así que las quintas contaban con una casa y un terreno productivo alrededor, y con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en lugares de veraneo para 'cachacos' adinerados que se ubicaban a las afueras de la ciudad, lo que hoy se distingue como la localidad de Chapinero. Eran casas grandes, lujosas y con un gran terreno alrededor.

En el famoso y bello barrio Quinta Camacho se encuentra una gran diversidad arquitectónica, desde casas estilo Tudor de los años 30 hasta edificios construidos a partir de los 70. Aunque su nombre e inicios remontan a un adinerado hombre, Enrique Camacho Leyva, quien a comienzos del siglo pasado compró 20 hectáreas de tierra al norte de Chapinero, y allí construyó su quinta. Pero fue hasta que terminaron los años 30 que su familia vendió los terrenos, donde nació el barrio. Y gracias a que se fue declarado bien de interés patrimonial en 2000, Quinta Camacho pudo conservar mucho de esa esencia y elegancia.

Así está le barrio a día hoy

En la actualidad, Quinta Camacho ya no es un barrio residencial. Es más un sector muy movido con bancos, oficinas, notarías, centros educativos y médicos, almacenes de moda y diseño, restaurantes de todo tipo, teatros, galerías de arte, museos y hasta bares. Ocupa 30 manzanas de diversa forma y tamaño, ubicadas entre las calles 67 y 72 y la carrera Séptima y la Avenida Caracas, siendo también un sector característico de la ‘clase alta’ bogotana.

Con icónicas casas y quintas que se mantienen y ahora son sede de importantes entidades, como la hecha por el arquitecto italiano Vicente Nasi para la familia Uribe Rocha, que hoy es la embajada de los Emiratos Árabes. También la librería Wilborada, una casa con "estilo tudor" que fue bautizada así porque el número de la casa, 10-47, coincide con el año en que se canonizaron a Santa Wilborada, la santa de los libreros. Además de una casa que conserva su fachada original y hasta un carro que nunca ha sido movido por su propietario, entre muchas más. Llenas de historia y nostalgia de la vieja Bogotá.

