La Familia Cano, los guaqueros que se convirtieron en joyeros, abren tienda en Madrid

A golpe de martillo fue como la familia Cano empezó hace más de medio siglo a preservar el arte precolombino con oro. La historia de la Joyería Cano es más que la de un negocio familiar; se puede decir que es un puente entre el pasado y el presente, una exaltación a las raíces culturales de Colombia.

Aunque quien abrió una joyería boutique fue Guillermo Cano, la historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando su abuelo Nemesio Cano, un apasionado explorador de tumbas prehispánicas, había descubierto una guaca indígena llena de piezas de oro de un valor incalculable en el corazón del territorio colombiano. Aquellas joyas no solo encendieron el interés por los tesoros precolombinos, sino que sembraron la semilla de un sueño: preservar y compartir la riqueza cultural del país.

José y Félix Cano, hijos de Nemesio, heredaron el oficio de buscar y encontraron guacas, para lo que recorrieron el país de arriba abajo. El par de hermanos lograron recolectar miles de piezas que muchos años después le vendieron al Banco de la República, colección sería más tarde una tercera parte de toda la colección del Museo del Oro.

Varias de las piezas encontradas llegaron a manos de familias adineradas de Manizales y Medellín. José Cano, uno de los más emprendedores, vendió a buenos precios algunas de las joyas que podían llevar muchos años enterradas. Después de que naciera su hijo Guillermo, José Cano se dedicó de lleno a la guaquería mientras Guillermo crecía junto a su madre.

Guillermo Cano creció al lado de sus tías. Aprendió mucho sobre ganadería junto a la familia Jaramillo Montoya, una importante familia de La Virginia Caldas que durante varios años se encargó de que nada le hiciera falta a Guillermo. En su vida adulta Guillermo trabajó como carnicero, parcelador y liquidador; y en los 60’s decidió buscar suerte en la fábrica de Triplex Pizano de Barranquilla, en donde empezó como muchacho del servicio y terminó como gerente de planta.

Muchos años después Guillermo volvió a buscar a su papá y juntó a él aprendió el oficio de la guaquería y lo tomó como propio. Fue por aquellos años cuando apareció el proyecto de la galería. En 1968, Bogotá vio nacer la primera boutique de Joyería Cano. Desde sus inicios, esta no fue una joyería convencional. Su propósito era claro: recrear piezas precolombinas utilizando la técnica ancestral de la cera perdida, el mismo método que los antiguos orfebres utilizaban para dar forma al oro. Aquellas joyas no eran solo objetos, sino narrativas talladas en metal precioso que contaban la historia de un país diverso y profundo.

El plus de la Joyería Cano fue su orfebrería única, que era la copia original de las piezas precolombinas que la familia se iba encontrando en las guacas por todo el país. A todas estas joyas les hicieron molde y las duplicaban, lo que los hizo reconocer como la joyería que vendía los precolombinos colombianos. La marca no tardó en trascender las fronteras. En los años setenta, las joyas Cano comenzaron a ser exhibidas en prestigiosas instituciones como el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y la California Academy of Sciences. Pero el reconocimiento global llegó con el artículo de National Geographic, "Gold, The Eternal Treasure", que resaltó a la Joyería Cano como un guardián del patrimonio cultural de Colombia.

El archivo de la Joyería Cano es de unos 7.000 moldes de piezas de 12 comunidades indígenas de todo el país. Ellos cuentan con los derechos exclusivos para reproducir las piezas que guarda el Museo del Oro en Bogotá. Tiene puntos de venta en Bogotá y sus piezas se venden en países como Costa Rica, Francia, Estados Unidos y México.

La elaboración de las piezas conserva las mismas técnicas milenarias bajo el famoso proceso de la cera perdida y técnicas como el martilleo o el bajo y alto relieve; que fueron usadas por las culturas precolombinas logrando hacer piezas con distintas aleaciones en las que combinan oro con cobre y zin, o cobre con baños en oro de 24 kilates que se venden en todo el mundo.

En 2024, Cano dio un gran paso al inaugurar su primera tienda en Europa, ubicada en Madrid, con la colección "Siona". Inspirada en los símbolos indígenas y bañada en oro de 24 quilates, esta línea combina tradición y diseño contemporáneo. Al mismo tiempo que crecen en el extranjero continúan abriendo boutiques en Colombia, en lugares emblemáticos como Cartagena y el Quindío, fortaleciendo su conexión con las raíces culturales del país.

Diseñadores como Paula Mendoza y Ana Luisa Vargas han aportado su visión creativa, renovando las propuestas de la marca sin alejarse de su esencia. Además, Cano colabora con instituciones internacionales como el Museo Británico, para seguir difundiendo el legado de las culturas precolombinas.

Una joya eterna

Hoy, cada pieza que lleva el sello de Cano es mucho más que un accesorio. Es un fragmento de historia, un recordatorio de la riqueza cultural de Colombia y un tributo al trabajo artesanal. Desde los regalos de estado entregados a líderes mundiales hasta las reproducciones exhibidas en galerías de arte, la joyería sigue siendo una embajadora del alma colombiana.

Mientras Eduardo Cano el gerente de la joyería mira hacia nuevos mercados en Europa y América, el eco de aquel primer martilleo en el taller de su abuelo Nemesio sigue resonando. La Joyería Cano no solo ha llevado el oro colombiano al mundo, sino que ha preservado un legado que, como el metal precioso que trabajan, es eterno.