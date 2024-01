Esta era el platal que ganaba Ana Sofía Henao, Catalina Maya y más, por posar en los cuadernos

.Publicidad.

Hace algún tiempo que surgió una moda en la que las portadas de los cuadernos, eran muy populares. En aquel entonces, era muy común ver una gran demanda por uno de estos útiles con un diseño muy particular. Estamos hablando de aquellos en los que posaban algunas modelos que gran popularidad en el país. Durante esta época destacaron mujeres como Ana Sofía Henao, Catalina Maya e incluso Natalia Paris. No es que fuera un número amplío de mujeres las que participaban en este tipo de cuadernos. Es por eso que los pagos no eran malos, todo lo contrario. Una de estas mujeres podría ganar un billete largo.

Este era el dinero que podían ganar Ana Sofía Henao, Catalina Maya y demás por posar en los cuadernos

Algunos de los nombres que mencionamos anteriormente, fueron de las principales de estas portadas de cuadernos. Nombres como Natalia París, Catalina Maya y Ana Sofía Henao, fueron quienes le dieron gran popularidad a este movimiento. Además, fue una experiencia que sin duda alguna, ayudó de manera positiva a cada una de ellas. Inclusive, a día de hoy, este tipo de útiles escolares siguen siendo recordados por muchos. Y como no, pues sin duda alguna, marcaron un antes y un después para muchos estudiantes de colegio y universitarios. Pero ¿cuánto podría llegar a ganar una de estas mujeres por posar en una portada de un cuaderno?

..Publicidad..

|Le puede interesar El millonario premio que recibirá el ganador de La casa de los famosos, es más que el de MasterChef

...Publicidad...

No era poco, podía ser mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Quien respondió la pregunta fue Catalina Maya en el programa Lo sé todo. Según comentó ella, los contratos que tenían significaban para ellas un buen dinero. Varios de ellos podrían superar los 20 millones de pesos. Este valor se daba por ciertos factores. Uno de ellos era la falta de modelos que habían en aquellos años, por lo que recibieron estas cantidades de dinero. Es por ello que vimos en varias ocasiones a esta mujer, a Ana Sofía Henao y a Natalia París, en las portadas de los cuadernos.

....Publicidad....

Un negocio muy rentable para estas mujeres y que también ayudó en gran manera a la carrera de cada una de ellas. Un movimiento que inclusive, hoy en día sigue siendo muy popular, esto debido a que muchos aún lo recuerdan.

Vea también: