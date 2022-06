¿Es verdad que Piqué, sin respeto a Shakira, exhibe a su nueva rubia?

El catalán ha llegado a Suecia con amiga incluida y no tuvo empacho en mostrarla en público. Mientras la cantante no para de rogarle

.Publicidad.

Shakira no ha parado de rogarle a Piqué. El jugador del Barcelona incluso ha pensado en demandar a su ex esposa por que siente que se ha atentado a su buen nombre. Shakira, lejos de hablar mal de él, intentó perdonarle todas sus infidelidades pero todo fue en vano, la decisión ya estaba tomada.

Pero Piqué estaba tan harto de Shaki que ya exhibe a su nueva conquista. Ayer llegó a Suecia, específicamente a Estocolmo, con una rubia. Es que el es CEO de una compañía llamada Kronos y ese es el motivo de sus viajes constantes a la capital sueca.

-Publicidad.-

Allí, según información de Olé, apareció en Estocolmo con una rubia. Pero todo se trató de una venganza de una mamá a la que no quiso darle un autógrafo ni tomarse una foto con el pequeño, acá fue lo que dijo Olé:

"Resulta que en la entrada a la fiesta, el jugador no quiso saludar ni tomarse selfies con algunos fanáticos, entre ellos la influencer que luego tuvo acceso a la fiesta. Ella asegura que buscó un saludo de Geri para su hijo, pero el multicampeón con el Barsa le dijo que no. La influencer, que además es empresaria, se vengó sacándole esta foto y publicándola.

Publicidad.

"Escúchame, perdedor. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían follar (sic) contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota?"

Luego, borró la foto y explicó la escena: "Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… Pero yo no lo conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram".