La novela de Rigo tiene un sin fin de particularidades. Y es que con el transcurso de los capítulos, se han conocido varios datos desconocidos para muchos. No solo sobre la producción, sino también sobre sus actores, retos e incluso su cercanía con los compañeros de set. Y es que, no muchos saben pero Sandra Reyes y Julián Arango son primos. Pero esta no es la única sorpresa que traen varios de los actores de esta exitosa producción de RCN. Y es que, para quienes no lo saben, una de las actrices de la novela de Rigo, es prima de nada más y nada menos que de la diva de Colombia.

Ella es la actriz de la novela de Rigo que es prima de Amparo Grisales

Son muchos los personajes peculiares que hacen parte de la producción del canal RCN. Sin duda alguna, los más llamativos son aquellos que son cercanos al ciclista. Como su papá, su mamá e incluso sus tíos. Y es que dentro de estos se encuentra la familiar de la diva de Colombia. Es curioso aunque es muy real, se trata de la mujer que le da vida a la querida tía Girsela. Así es, Andrea Guzmán es la prima de Amparo Grisales. Esta reconocida actriz, que es hermana de Sandra Guzmán, es de una familia llena de talento. Su hermana es actriz, ella es una talentosa actriz del medio y resulta que su prima es la famosa jurado de Yo me llamo.

Respecto a Andrea Guzmán, es una mujer que se ha desempeñado por muchos años como actriz en el país. Sus primeras apariciones en la pantalla chica fueron en la novela Padres e hijos y desde entonces no ha dejado de actuar. Brillo en la famosa producción de Pedro el escamoso, aunque por amor decidió no estar en la secuela. Sin embargo, los papeles para ella no faltaron, al igual que su prima, ha triunfado en la televisión colombiana. Desde que arrancó siendo actriz, ha tenido la oportunidad de trabajar en un sin fin de producciones. Su último papel ha sido uno de los más brillantes, en la popular novela de Rigo.

