Encanto, uno de los peores estrenos de Disney en taquilla

.Publicidad.

Las cifras de Encanto son contradictorias. La última película de Disney, que se estrenó a nivel mundial el pasado 25 de noviembre, en el día de Acción de Gracias, no cumplió con las expectativas. La meta era llegar a los US $40 millones durante el primer fin de semana, pero apenas logró recaudar US $27 millones. Además, si se compara con otras producciones de Disney, incluso fue superada en su primer día por El viaje de Arlo, que había logrado en su primer día US $9.5 millones, mientras que Encanto apenas alcanzó US $7.5 millones.

Encanto, sin embargo, fue la película que tuvo mejor taquilla durante ese fin de semana frente a las otras películas que también se estrenaron en la misma fecha. Ghostbusters: afterlife recaudó US $24 millones, Casa Gucci alcanzó US $14 millones, Eternals logró US $7 millones y Resident Evil Reboot facturó US $5 millones.

-Publicidad.-

En 2019 y durante la misma fecha Disney estrenó Frozen II y logró un recaudo de US $85 millones. Algunos analistas explican este comportamiento debido a la reactivación después de la pandemia, por eso las metas eran distintas, pero igualmente Disney no las alcanzó.

| Te puede interesar:

Publicidad.