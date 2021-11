Los actores colombianos son el gran problema de Encanto

.Publicidad.

Miren, el problema es este: odiamos tanto leer que ni siquiera somos capaces de aguantarnos una película subtitulada. Por eso cada vez es más difícil encontrar salas en Bogotá que respeten el idioma y sobre todo el sonido original de una película. Es que al doblar no sólo se modifican los diálogos de los actores sino todo lo que escuchamos. Evaluar una película doblada es casi una infamia ya que lo que vimos no fue el film original sino una mutilación. Y la Encanto que llegó a Colombia es una estatua sin cabeza.

Los críticos de Estados Unidos están de rodillas con la película. Dicen que es de las mejores de Disney, que la historia es trepidante, que la gente sale emocionada. Si el criterio de los críticos norteamericanos es indiscutible entonces, ¿por qué la sala atestada de gente a la que fui reaccionó con frialdad ante lo que veía?

Yo sé que tengo fama de mamerto pero estúpido no soy y me repugna esa caterva de progresistas en Twitter quejándose de que Disney no decidiera tratar la matanza de campesinos colombianos con el rigor de un documental. Disney es un estado mental y siempre vamos a ver la visión de lo que ellos creen que es una cultura. Así hay que aceptar que esa casa encantada es Colombia y que cada uno de los cuartos representa a una región. Este servidor por ejemplo no vio conexiones tan explícitas de la película sobre este país como la que se puede encontrar en Coco sobre México, además de un par de arepas, un buñuelo, un sombrero volteado y un ajiaco. Me disculparán el desorden pero se equivocan mamertos tan grandes como la twittera Caída de la Torre cuando afirma que esta película no aborda el tema de la violencia. Es la primera vez en la historia de Disney que hay una escena de desplazamiento forzado.

Encanto tiene sus virtudes, eso es indudable. El drama es que el doblaje al español que nos llegó al país está hecho por actores colombianos y por eso lo que vimos acá son solo escombros de lo que parece ser una gran película. La sala de cine estaba atestada y uno veía que la gente no se conectaba. La historia de la familia Madrigal no podía ser más plana: víctimas del desplazamiento piden un milagro, una casa que tiene vida propia, la magia que los acompañará siempre y los dones con los que cada uno de su miembro son tocados. Mirabel es la única que no tiene ese don y, sólo cuando la magia empiece a extinguirse, descubrirá de qué está hecha. No hay villano, la tensión, en voces de Maria Cecilia Botero, Angie Cepeda y Alejandro Riaño, es inexistente. Cualquier guion se achata con actores que no interpretan sino que recitan. Me parece injusto entrar a hablar de las virtudes que tiene Maria Cecilia Botero, una de mis idolas de todos los tiempos, sin embargo no tiene experiencia prestando su voz para un doblaje de una película de Disney. La abuela de Mirabel, quien con su amor aplastante castra a los que más quiere, es un personaje sin peso en la historia. A Riaño lo salva parcialmente que Bruno, su personaje, es tan cautivador y está tan bien construido que le cuesta trabajo echarlo a perder totalmente. Sin embargo lo más grave son las canciones.

Detrás de Encanto está Lin-Manuel Miranda, el puertorriqueño convertido en el Orson Welles de los musicales norteamericanos. Tres de sus obras maestras se pueden ver en Colombia por las plataformas disponibles: Hamilton en Disney, In the Heights en HBO Max y Tick Tick Boom en Netflix. Su nombre es suficiente para confiar en que vamo a ver un musical de primer nivel. Lamentablemente las canciones de Carlos Vives y de Yatra son casi inaudibles. Escuchar al maestro Vives cantar esa cumbia daría para ponerse a llorar de emoción, pero es tan pobre el audio que se escucha como un eco lejano, inentendible, así como la canción de Yatra que se lanza en un momento decisivo de la historia. Nadie en el cine lloró. ¿Cómo puede ser buena una película musical si las canciones no conectan?

Si tienen hijos pueden buscar el doblaje mexicano que es magnífico, sabemos que los niños no saben leer y necesitan el doblaje, pero deberíamos buscar la opción de verla subtitulada, así sea en la sala de arte y ensayo más perdida de la ciudad.