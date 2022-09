En Rionegro, hay lugares por donde no se puede pasar

Por: CAQ |

septiembre 15, 2022

Un complejo panorama afrontan miles de rionegreros con recientes hechos de inseguridad como asesinatos y robos que alarman a la opinión pública en sectores que se han convertido en sectores prohibidos para la circulación de los ciudadanos; generalmente afectados por el tráfico de drogas, los negocios ilícitos y el dominio de bandas de crimen organizado que azotan a la población rionegrera.

Rionegro dejó de ser un municipio grande, hoy es una de las ciudades intermedias con más expectativa de crecimiento a nivel departamental y nacional, vivir allí ha sido una cuestión aspiracional no solo por sus paisajes y su clima sino por su oferta de servicios, entretenimiento y desarrollo vial, en especial con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Ese crecimiento implica que hemos empezado a tener problemas propios de las ciudades intermedias, como la seguridad; duele mucho pero no podemos seguir mirando para otro lado, sino afrontar estos problemas de raíz.

Los últimos gobiernos del municipio han hecho buenas gestiones en materia de seguridad, centrada sobre todo en la planeación urbana para la prevención del delito, esto es, vías iluminadas, CAI en el territorio, Comando de Policía y la presencia de la Fuerza Pública en las calles, lo que ha hecho que delinquir sea “más difícil” que, en municipios vecinos, por ejemplo. Sin embargo, entiendo que la seguridad hoy es un factor de calidad de vida, que lejos de limitarse a una estrategia policiva, debe centrarse en el bien común de una sociedad para el desarrollo justo y equitativo de todos sus habitantes. Pienso en la seguridad como valor y como uno de los pilares de la sociedad, donde se vive en libertad y en igualdad y que entraña la participación ciudadana, valores que hoy no están presentes en nuestro Rionegro.

Aunque muchas veces la percepción sobre seguridad está influenciada por las redes sociales y los medios de comunicación, sí considero que esa sensación de no sentirse seguro en nuestro propio entorno afecta la calidad de vida de las personas de una manera determinante. El miedo y la inseguridad hoy son inherentes a nuestra vida y condicionan nuestros hábitos generando estrés, ansiedad, reducción de movilidad, rechazo de contactos sociales que afectan la reactivación económica y en últimas, generan un sentimiento de desarraigo a nuestra ciudad.

Yo recorro a diario mi ciudad para escuchar a los ciudadanos, para entender por qué algunas personas—especialmente jóvenes—eligen el camino de la delincuencia; la razón podría tener algo de causa en la violencia en los hogares, que lleva a una persona a cometer un delito. He analizado cómo se toman las decisiones en materia de seguridad ciudadana; conozco el mapa de los actores estratégicos en este tema; comprendo los nodos de actividad delictiva y sus reglas de juego; y con ese diagnóstico, hoy me atrevo a generar cinco frentes en los que siento que podemos mejorar estas variables que impactan tanto la vida de los ciudadanos.

Es loable todo lo que hace el gobierno local, pero su acción es insuficiente si el Gobierno Nacional no presta un mayor apoyo en materia de inteligencia, pie de fuerza, articulación entre la oferta estatal y la acción de la fuerza pública en materia preventiva. Yo he hablado con el alcalde y le he enfatizado en la urgencia de poder entablar un pedido de mayor volumen de acción por parte del Gobierno nacional de la mano con la Policía Nacional y las demás fuerzas del orden para poder salvaguardar la vida, honra y bienes de las personas, especialmente de los más humildes, que son en ultimas, los que más sufren con estos temas. Más que una cuestión de competencia, concibo la seguridad ciudadana como un asunto de incumbencia, en el que se debe buscar del Gobierno Nacional cuando ciertas situaciones desbordan las capacidades locales.

Pero no es un tema solo de Rionegro, está pasando en todo el país; ante lo cual un gobierno debe proponer audaces salidas en materia social que se combinen con nuevas tecnologías, mejorar la acción de los cuadrantes, mejorar sistemas de transporte y comunicación de las autoridades, estimular la denuncia ciudadana. La seguridad debe ser un eje transversal, como lo dije anteriormente, como un valor supremo que sea parte de las políticas sociales, urbanísticas, culturales o deportivas.

La Policía tiene que estar bien dotada para poder actuar, para prevenir y controlar el crimen. Son ellos quienes mejor conocen nuestras comunas, nuestras veredas y sus complejos problemas, sobre todo en aquellos sectores donde operan plazas de vicio. Se trata de enormes desafíos. Por eso, veo absolutamente necesario brindarle las mejores condiciones a nuestra Fuerza Pública y gestionar la construcción del Comando en el barrio El Porvenir. Además, aprovechar la riqueza de información que tienen, ellos son los que saben dónde ocurren los delitos, quiénes son los delincuentes y quiénes son las víctimas.

Anticiparse al crimen es prioritario, ir un paso delante de los delincuentes, prevenir que ocurran hechos como los que hoy atormentan a la ciudadanía. Hay que tratar con toda la importancia que merece temas muy de fondo que son detonantes de todo esto, como la violencia intrafamiliar, el abuso de drogas y alcohol, la violencia en los barrios y la falta de oportunidades. A Rionegro le faltan más intervenciones enfocadas en padres y comunidades y, en definitiva, ser un abrigo de protección a los grupos vulnerables.

Se trata de proteger la vida y la integridad de todos y en una ciudad donde el ciudadano es indiferente, la delincuencia se apropia del espacio público y actúa aprovechando el miedo. El éxito en cualquier política de seguridad ciudadana es tener en cuenta al ciudadano, articular al sector privado y la sociedad civil. Como siempre, he estado para Rionegro para apoyar los procesos más difíciles y, sobre todo, pretendo que estas ideas que ya han generado cambios de fondo en otros lugares donde se han implementado, puedan llevarse a cabo en mi ciudad.

No podemos quedarnos quietos frente al dolor y la angustia de nuestra gente.