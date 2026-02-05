- Empresa española del escándalo de los Juegos Ibagué-2015 estará al frente de poner a rodar el tren La Dorada–Chiriguaná

La concesión liderada por los españoles Grupo Ortiz y 2 empresas locales construirán 522 kilómetros de vía férrea los que conectarán a Caldas con el César

El tren ha empezado a tomar fuerza en Colombia. Proyectos como el RegioTram de Cundinamarca o la recuperación de las vías férreas en Antioquia —entre Medellín y Puerto Berrío— son prueba de ello. Sin embargo, la obra más ambiciosa puesta en marcha es el tren La Dorada–Chiriguaná, una apuesta del Gobierno de Gustavo Petro que ya inició su etapa de obras este año. La encargada de hacerlo realidad es la Concesión Línea Férrea Central, integrada por actores con amplia experiencia en infraestructura.

Tren Dorada-Chiriguaná.

Esta concesión está conformada por el Grupo Ortiz, una firma española con más de 60 años de trayectoria en proyectos de infraestructura y concesiones en Europa y América Latina. En Colombia, Grupo Ortiz estuvo involucrada en las Troncales del Magdalena I y II, proyectos adjudicados durante el actual gobierno a través de la Concesión Autopista del Río Grande. Actualmente, al frente de la operación en el país se encuentra Carlos Buenos Morales.

Carlos Buenos es representante legal de EDC (Energía de Colombia), una empresa de servicios públicos dedicada al diseño, ingeniería, construcción y operación de infraestructura eléctrica en la que también participa el Grupo Ortiz. Esta firma estuvo vinculada, entre otros proyectos, al Hospital de Bosa. No obstante, el grupo español no ha estado exento de polémicas en Colombia. Un informe del CTI de 2019 menciona al Grupo Ortiz en relación con presuntos hechos de corrupción vinculados a los Juegos Nacionales de Ibagué de 2015. Según el informe, Grupo Ortiz, junto con algunos políticos locales, habría participado en el pago de sobornos para quedarse con contratos relacionados con al menos dos escenarios deportivos de esas justas.

|Le puede interesar El edificio abandonado que el gobernador Yamil Arana le compró a Movistar para hacer un mega parque en Magangué

La cuota colombiana del proyecto férreo entre Antioquia y Santander se completa con Colombia Natural Resources (CNR), una empresa dedicada a la minería, liderada por Juan Carlos Gómez Fernández, un abogado de la Universidad de los Andes con experiencia en la Refinería de Cartagena y en Coalcopr Mining.



Juan Carlos Gómez Fernández, CEO CNR

CNR cuenta con una moderna flota rodante capaz de transportar hasta 10 millones de toneladas métricas anuales de material. Además, es accionista y operador de la concesión FENOCO. Desde 2022, sus trenes operan entre el puerto de Santa Marta y La Dorada, Caldas, movilizando contenedores, café, acero, fertilizantes y otros productos. También tiene a su cargo las minas El Hatillo y La Francia.

Transferport.

El tercer actor es Transferport, una empresa colombiana de logística y transporte ferroviario encargada del transporte personalizado de carga en el corredor Santa Marta–La Dorada, el mismo en el que opera FENOCO. Esta compañía, con más de 15 años de experiencia en el sector, es liderada por Juan Ricardo Noero Arango. Entre sus proyectos se encuentra la Sociedad Portuaria Río Córdoba S. A., que adelanta la transformación de un antiguo puerto en el municipio de Ciénaga.

Así será la obra del tren que conectará La Dorada con Chiriguaná liderado por la empresa española

Este ambicioso proyecto entró en una etapa decisiva con el inicio de las obras prioritarias. En total serán 522 kilómetros de vía férrea los que conectarán a Caldas con Chiriguaná, considerada la puerta de entrada al Caribe, con una inversión estimada de 3,4 billones de pesos. El proyecto, lleno de desafíos técnicos, también contempla la construcción de dos instituciones educativas en Cimitarra, Santander.

Asimismo, se ejecutarán rehabilitaciones críticas en cuatro puentes ferroviarios ubicados en Puerto Berrío, Carare, Cuatrobocas y el río Sogamoso. En este último punto, incluso, ya avanzan los estudios para la construcción de un nuevo puente vehicular y peatonal, con el fin de mejorar la seguridad en la zona.

Cuando el modo férreo avanza, la logística del país se mueve mejor. 🚆

El corredor La Dorada – Chiriguaná sigue demostrando su valor estratégico en Colombia. pic.twitter.com/Mc2sJUm6WU — Concesión Línea Férrea Central (@lineaferreac) January 28, 2026

Para 2026, el proyecto deberá pasar definitivamente del diseño a la acción, con resultados visibles. El corredor férreo atravesará 25 municipios, razón por la cual ya se adelanta la gestión social, ambiental y predial necesaria para su ejecución. Al frente de la concesión —integrada por una empresa extranjera y dos colombianas— se encuentra Germán de la Torre, quien llegó desde la Concesión Autopista del Río Grande para liderar este proyecto, que según su perfil de LinkedIn estaría controlado mayoritariamente por el Grupo Ortiz.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.