- El edificio abandonado que la Gobernación de Bolívar le compró a Movistar para hacer un mega parque en Magangué

El deteriorado edificio donde funcionó el Telecom de la ciudad fue adquirido por la Gobernación de Bolívar en su proyecto para transformar el departamento

Cuando Telecom arrancó su liquidación en el año 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, muchos de sus edificios quedaron abandonados, echados a su suerte. Algunos se convirtieron en lugares peligrosos, donde distintos grupos delincuenciales se resguardaron; otros, en cambio, lograron reinventarse, como el que se ubica en el barrio Santa Fe de Bogotá, que en 2024 se convirtió en un epicentro de arte contemporáneo. Ahora, el turno es para el viejo edificio de Telecom ubicado en Magangué, que hará parte de un ambicioso proyecto social de la Gobernación de Bolívar.

La noticia de la compra de este antiguo predio de Telecom fue revelada hace unos meses por el gobernador del Bolívar, quien mostró que adquirieron el edificio que pertenecía a Movistar, empresa española que se unirá a Tigo.

La obra, liderada por la Gobernación de Bolívar, inició el pasado 1 de febrero, cuando Yamil Arana, gobernador del departamento, dio el primer mazazo a este antiguo edificio. Aunque aún no se ha revelado el costo total del proyecto, se sabe que la intervención abarcará 11.845 metros cuadrados de transformación. Con esta apuesta, la Gobernación no solo busca fortalecer la infraestructura departamental, sino también mejorar la seguridad en zonas que históricamente han sido afectadas por la delincuencia.

Zona de Magangué donde estaré el nuevo parque Las Américas.

El nuevo parque Las Américas, será un espacio moderno que contará con una ciclorruta de 500 metros de longitud, con un área de 1.111 m². Este espacio tendrá un dos carriles los cuales conectan con las demás zonas funcionales que tendrá el parque. Adicionalmente, este espacio que le dará una nueva cara a Magangue, tendrá una zona de juegos infantiles, la cual contará con escultura temáticas y áreas de sílice.

Render del nuevo parque en Bolívar.

Por lo que ha revelado la Gobernación de Bolívar, tammbién tendrán un espacio dedicado a los videjuejos, con un área de 103 m². Allí los visitantes encontrarán arcades clásicos y una zona de coworking.

Otro de los espacios de este nuevo parque en Magangué.

“Este no es cualquier parque. Este es el parque que nos hace estar orgullosos de haber nacido en Magangué. Yo quiero que todos nos apropiemos de esta obra, pues así como los coteros son los principales defensores del Malecón, quiero que los trabajadores, ingenieros, vecinos, y los que están alrededor también sean sus defensores." comentó Yamil Arana.

Un espacio pensado por la gobernación de Bolívar para todos los habitantes de Magangué

Este proyecto también tiene espacios dedicados para los amantes de los picnic e incluso hacer ejercicio al aire libre, contando con su propio gimnasio de 162 m². También tendrá un parqueadero con capacidad hasta para 32 vehículos y canchas de fúbol 5. Incluso, el parque Las Américas tendrá un parque canino con obstácilos y espacios ideales para el ejercico de las mascotas.

Con esta nueva obra, la Gobernación de Bolívar, liderada por Yamil Arana, sigue reinvidicando diferentes espacios de todo el departamento, como ha sido con El Edén y Punta Castillo en Cartagena. Así mismo, sigue trabajando en la entrega de nuevos megacolegios, como ocurrió hace a penas dos días en el corregimiento de Cobadillo, en el municipio de Rioviejo, siendo esta su decimorpimer entregade este tipo de proyectos.

Este nuevo espacio beneficiará a más de 600 estudiantes, contando con 9 aulas de clases totalmente dotadas, aula tecnológica y centro de recursos. También tiene su propio laboratorio integrado y una concha múltiple para actividades deportivas y recreativas.

