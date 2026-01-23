- Vuelve a rodar el Ferrocarril de Antioquia para volver a conectar Medellín con el Magdalena Medio

El gobernador, Andrés Rendón, consiguió que la Asamblea aprobara para el arranque $1.7 billones con los que se recuperará un primer tramo entre Bello y Barbosa

Con una inversión de 1,7 billones de pesos, la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Andrés Julián Rendón, va a recuperar el ferrocarril del departamento. Por el momento, se va a realizar un primer tramo de 29.8 kilómetros entre Bello y Barbosa que contará con seis estaciones, una por cada municipio.

En total, el proyecto a cargo de La Promotora Ferrocarril de Antioquia contempla recuperar y modernizar 2.511 kilómetros de carrileras férreas que van a llegar hasta el Magdalena Medio en el 2056. Si este plan se concreta, Antioquia triplicaría la infraestructura férrea activa de todo el país.

La etapa de recuperación del corredor férreo entre Bello y Barbosa se estima que tiene un valor de $2,6 billones y la etapa entre Barbosa y Puerto Berrío, $8,77 billones. Mientras tanto, con los 1,7 billones aprobados por la Asamblea de Antioquia, se busca arrancar de una vez por todas con el primer tramo, mientras que La Promotora Ferrocarril de Antioquia, junto a la Gobernación, se encarga de buscar un socio estratégico que les aporte el músculo financiero necesario para culminar el ambicioso proyecto.

El Ferrocarril de Antioquia empezó a ser construido en 1875, a cargo del ingeniero Francisco Javier Cisneros, con el objetivo de comunicar a Medellín con el río Magdalena. La guerra civil de 1885, junto a otros contratiempos, retrasó su entrega hasta 1929.

Aquellas líneas férreas acortaron distancias, redujeron costos y abrieron mercados. Sin el ferrocarril, Antioquia difícilmente habría alcanzado el lugar que ocupa actualmente en la economía nacional. Pero, después de 1950, con el auge del transporte por carretera, las estaciones del ferrocarril empezaron a quedar abandonadas, los rieles oxidados y los trenes parqueados.

Por esta razón, el 15 de agosto de 1961, el gobernador de Antioquia de entonces, Ignacio Veléz Escobar, le vendió el Ferrocarril de Antioquia al Estado por un monto de $190.512.017 que se usaron para crear el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, que desde el 2018 ha estado en la tarea de reactivar el tren regional.

En 1995, Medellín se convirtió en la primera ciudad del país en tener metro. Un tren eléctrico que moviliza un millón de pasajeros al día, el cual es administrado por la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, la cual ha gozado de tener una de las mejores reputaciones por su eficiencia y su “Cultura Metro”. Además, cuenta con una participación de un 24% dentro de los socios que actualmente están impulsando la reactivación del Ferrocarril.

Esta apuesta por recuperar los caminos ya andados por los antioqueños representa un avance que descongestionaría las carreteras, disminuiría los accidentes viales e integraría regiones geográficamente aisladas, trayendo grandes beneficios socioeconómicos para toda la región.

