- Una petrista de primera línea y un exmagistrado de la JEP serán la voz de Petro en la ONU en el tema antidrogas

Marcela Tovar, quien lo acompaña desde la Alcaldía, asumió la Embajada en Viena. El abogado Hugo Escobar acompañará a la arhuaca Leonor Zalabata en Nueva York

Con la visita del presidente a Washington, el gobierno colombiano busca enderezar una relación deteriorada. En medio de aranceles, descertificaciones y amenazas públicas, como cuando Trump le dijo a Petro que debía “cuidarse la espalda”, Petro se la juega con dos movidas en roles clave ante la ONU.

En junio del 2025 Colombia fue elegida para ocupar por dos años una silla en el Consejo de Seguridad de la ONU, un espacio donde se toman las decisiones más importantes en materia de paz y conflicto mundial. La decisión del presidente Petro fue poner a Marcela Tovar como jefe de la Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas.

Con inmensa gratitud hacia @petrogustavo por su confianza y sentido de misión: hoy tomé posesión ante la Embajada de Colombia 🇨🇴 en la República de Austria 🇦🇹 y Jefe de Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas 🇺🇳 en Viena.



Tovar es filósofa de la Universidad Nacional y ha sido cercana a Petro desde que él era alcalde de Bogotá, cuando le pidió a ella que liderara programas dirigidos a habitantes de calle y a menores de edad consumidores de drogas. En 2022, Tovar aterrizó en el Ministerio de Justicia como directora de Política de Drogas por recomendación de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez. Esto fue denunciado por la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien aseguró haber recibido “amenazas, persuasiones e interferencias en asuntos políticos” para nombrar a Tovar en el cargo.

Marcela Tovar, jefe de Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas.

En noviembre de 2025, la filósofa fue designada como embajadora ante la ONU y Austria en Viena, cargo que ocupaba Laura Gil, quien pasó de la ONU a ser la primera mujer y la primera colombiana en ocupar el puesto de secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Embajador alterno ante la ONU en Nueva York

El otro movimiento diplomático fue el relevo del embajador alterno en la Misión Permanente ante la ONU en Nueva York. Al cargo llegó el experimentado exmagistrado de la JEP, Hugo Escobar, en reemplazo de Juan José Quintana, quien fue trasladado inesperadamente a la Embajada de Uruguay, aparentemente porque a Petro no le convenció su intervención en la Asamblea General de la ONU.

Hugo Escobar, embajador alterno en la misión de la ONU en Nueva York.

Escobar es abogado de la Javeriana y desde finales del 2025 trabaja conjuntamente con Leonor Zalabata, la embajadora y lideresa indígena arhuaca. En 2023, el exmagistrado de la JEP sufrió un atentado en Medellín mientras adelantaba investigaciones sobre los falsos positivos de Dabeiba.

La llegada de Escobar al cargo fue clave luego de las tensiones vividas en el Consejo de Seguridad a causa de las presiones que Estados Unidos ejerció para que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, liderada por Miroslav Jenča, suprimiera la verificación de cumplimiento de las sentencias restaurativas de la JEP y el seguimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016.

¿Tendrán el resultado esperado por el presidente estos cambios?

