- La polémica empresa sin experiencia a la que el exmilitar vuelto gobernador le está entregando las obras en Santander

El gobernador Juvenal Díaz le ha asignado a Fodecol, integrado por la alcaldía de Capitanejo y 4 privados, más de $140 mil millones para ejecución de varias obras

Arena Bonita, un proyecto que se espera vea la luz en diciembre de 2027, busca posicionarse como el escenario más importante de Santander para la realización de grandes eventos. Ubicado en la antigua plaza de toros de Girón, que durante años permaneció cerrada, este recinto tendrá capacidad para 18 mil personas. Sin embargo, más allá de su envergadura, lo que más ha llamado la atención es que el proyecto, liderado por la Gobernación de Santander, fue entregado al Fondo de Desarrollo de Colombia (Fodecol).

Este fondo mixto fue creado el 13 de septiembre de 2024 con solo 25 millones de pesos y detrás de su fundación se mencionan nombres como el del alcalde de Capitanejo, Jaime Sepúlveda, quien de hecho es aliado del gobernador de Santander, Juvenal Díaz. Tan buen es la relación ambos políticos que Jaime, cuenta con un mural pintado de ambos en su casa.

Juvenal Díaz junto a Jaime Sepúlveda.

A la constitución del fondo, en el que la Alcaldía de Capitanejo tiene el 51 % de participación gracias a un aporte de 13 millones de pesos, se sumaron Jurídicos Integrados Mena & Maya Asociados; Ingenieros y Contratistas; D&C Ingenieros y Contratistas S. A. S.; y Neza S. A. S. Cada una de estas empresas obtuvo un 16,3 % de participación tras aportar 4 millones de pesos. En menos de un año, Fodecol recibió su primer contrato por 602.724.873 pesos para la construcción de una placa huella, con recursos del municipio de Guavatá.

Pero las alarmas se encendieron cuando el gobernador Juvenal Díaz Mateus asignó recursos por más de $140 mil millones a este fondo, con el fin de que ejecute varias obras. Una de ellas, por un monto de $114 mil millones, es Arena Bonita, proyecto que empezará su construcción en los próximo días en Girón. Tal parece que, ni siquiera se realizó una licitación pública para la ejecución de la obra, sino que se entregó a FDECOL sin la participación de otros actores.

Juvenal Díaz.

Finalmente, esta obra ha levantado muchas dudas, pues Fodecol adjudicó el contrato a Unión Temporal, conformado por Discep SAS e Insuobras GCS SAS. Ambas empresas han sido bastante cuestionadas por incumplimientos en obras públicas en Santtander y también la costa Caribe.

Las polémicas que rodean al fondo mixto de confianza del gobernador de Santander

Otro de los nombres que sonó e hizo parte de la fundación de Fodecol, fue Pedro Alejandro Ariza Rubiano, quien fue contratista de la Secretaría de InFRAESTRUCTURA DE LA gOBERNACIÓN DE sANTANDER. Ariza se convirtió en el director ejecutivo y representante legal de Fodecol, hasta que en noviembre del 2025 presentó su renuncia, aunque la salida del cargo solo se efectuó el pasado 14 de enero, tras la firma del contrato de Arena Bonita.

A esto se suma que la revista Semana reveló que, en 2025, D&C Ingenieros y Contratistas S. A. S. salió de la lista de socios fundadores del fondo, dejando a Fodecol con aún menos experiencia técnica y aumentando las preocupaciones alrededor de la adjudicación del proyecto. De hecho, el pasado 18 de enero de 2026, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Alcaldía de Capitanejo por presuntas irregularidades en la conformación del fondo mixto.

Aunque D&C Ingenieros Contratistas SAS, empresa a la que pertenece la esposa del sobrino del actual gobernador de Satander, también ha recibido algunos dos contratos que suman unos $1.300 millones con la administración departamental.

Ante las diferentes acusaciones y señalamiento al gobernador de Santander, solo ha respondido que contratar con fondos mixtos es legal y no está cometiendo ninguna irregularidad. incluso ha invitado a los organismos de control a revisar los procesos, sus explicaciones han dejado todavía dudas. Sin embargo, el dinero entregado a Fodecol para Arena Bonita deja muchas dudas.

Entes como la Sociedad Santanderena de Ingenrios expresó su preocupación ante la falta de competencia ante la adjudicación del centro de eventos en Girón. Adicionalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura calificó de discreta la trayectoria del fondo, manifestando su preocupación.

