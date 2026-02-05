La mala suerte del nuevo interventor de la empresa de servicios públicos de Santa Marta, aterrizó en un mar de basura

Abraham Cure es el décimo interventor en 5 años de una empresa que no ha sido capaz de enfrentar el caos en los servicios de agua, alcantarillado y basuras

Las playas de Santa Marta siguen invadidas de desechos que llegaron arrastrados por los ríos Ranchería y Gaira que recorren poblados barrios desde las Sierra Nevada hasta que llegan a la costa. Este video muestra la situación catastrófica de troncos podridos, pañales desechables, botellas, bolsas plásticas, llantas, neveras, muebles y un cúmulo de residuos de todo tipo en la que está uno de los principales destinos turísticos de Colombia.

Las lluvias revelan la magnitud de la crisis de basura en el Caribe colombiano



Las fuertes precipitaciones arrastraron toneladas de residuos hasta las playas de Santa Marta, uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe colombiano.



La emergencia dejó en evidencia un… pic.twitter.com/EckbnMKzB9 — DW Español (@dw_espanol) February 4, 2026

Lo ocurrido con los aguaceros torrenciales puso de a luz el momento crítico de la empresa Essmar E.S.P., Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que nació mal en la alcaldía de Rafael Alejandro Martínez y que fue intervenida cuando Patricia Caicedo -quien aspira al Senado por el Pacto histórico- era la gerente. La intervención la dirigió la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con Natasha Avendaño a la cabeza en el gobierno de Iván Duque. Desde entonces, por el cargo han pasado 10 funcionarios en 5 años.

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, nombró en el cargo al barranquillero Abraham Cure Bojanini, un ingeniero civil con más de treinta años de experiencia en la gerencia, operación y mantenimiento de sistemas de acueducto y alcantarillado y asumió el cargo el pasado 3 de febrero de 2026, reemplazando a Erney Velásquez.

La Superintendencia igualmente ha tenido poca estabilidad en el gobierno Petro. Durán reemplazó al superintendente Yanod Márquez, cercano al presidente Gustavo Petro quien aún enfrenta enfrenta líos judiciales por la reducción del pasaje de TransMilenio durante la Alcaldía Petro en Bogotá.

También le puede interesar: El incondicional de Petro que mira con lupa los contratos de XM buscando como disminuir las tarifas de energía

El nuevo superintendete debe supervisar que la empresa privada Atesa encargada de las basuras de la ciudad, que ha sido cuestionada por su mal servicio y cuya gerente se retiró el pasado diciembre.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, ha intentado lavarse las manos con el gran lío que enfrenta la ciudad pero es poco lo que éste ha hecho en sus dos años de gobierno, así como los anteriores, para dar soluciones de fondo, ha responsabilizado al Gobierno Nacional de la crisis de saneamiento con la que han tenido que lidiar los habitantes de la perla de América Latina durante quince años.

