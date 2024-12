Un abogado millonario y ex Sheriff, el escogido por Trump para la Embajada en Colombia

Desde que fue electo presidente de Estados Unidos el pasado 5 de noviembre, Donald Trump empezó una serie de nombramientos que han llamado la atención y, en algunos casos, han generado polémica, como el del ‘antivacunas’, Robert Kennedy Jr, como Secretario de Salud; un presentador de Fox News y ex soldado, Pete Hegseth, como Secretario de Defensa, y una magnate de empresas de lucha libre, Linda McMahon, Secretaría de Educación, entre otros. En las últimas horas el turno fue para Colombia: Trump nombró a Daniel J. Newlin, como embajador de EE. UU. en Colombia, a quien el propio magnate describió como “detective de fugitivos”, y del que no se conoce trayectoria en cargos diplomáticos, solo que hizo importantes donaciones durante su campaña.

Desde su red Truth Social, desde donde hizo el anuncio, describió a ‘Dan’, como se le conoce en diferentes medios y como lo llama el propio virtual presidente, “es un ejecutivo de negocios, empresario y ex detective, que cuenta con una impresionante carrera de 28 años, en la oficina del Sheriff del Condado de Orange en Orlando, Florida”.

Si bien, Newlin no es conocido en los círculos políticos de Washington D.C., en la Florida su nombre sí es popular, donde tiene sede su exitosa firma de abogados, Injury Attorneys, especializada en lesiones personales. El nuevo representante de Estados Unidos en Colombia aparece en múltiples carteles con su foto, en las carreteras de este Estado, en los que anuncia cuánto ganaron varios de sus clientes ante la Corte, avisos que concluyen con un “!Gracias Dan!”.

La empresa de Newlin es considerada uno de los bufetes de abogados de lesiones personales y accidentes más grande de Estados Unidos, con 10 oficinas en el Estado del Sol, 100 abogados, 500 empleados, equipo que ha recuperado más de 1000 millones para víctimas de accidentes representando a 10.000 personas en todo el estado de la Florida, incluso el periodico New York Time incluyó su nombre como uno de los 20 abogados con más poder en este país de Norteamérica.

Newlin se graduó de la Facultad de Derecho del Estado de Florida en el año 2000 y sus primeros casos litigando los ejerció en Orlando (Florida), donde empezó a labrarse un nombre en este competido campo por su representación agresiva y alcanzar acuerdos récord que gusta publicitar en sus redes sociales con su foto y la de sus clientes.

Oriundo de Indiana -en el medio Oeste de Estados Unidos-, tiene 50 años, y una hija de nombre Alexis con la que también le encanta fotografiarse; algunos comentarios en redes sociales mencionan que habría tenido pareja de origen colombiano, sin que se conozcan más detalles. Amante del gym y de las actividades al aire libre, es un convencido de que “el éxito no se limita a unos pocos elegidos, sino que está al alcance de cada individuo, solo que se requiere disciplina, rutina, sudor y obstáculos porque son los peldaños hacia la victoria”.

No obstante a que se le conoce por su tesón para ganar casos como litigante y por haber hecho en varias oportunidades donaciones millonarias a diversas causas, incluyendo la campana de Donald Trump, no siempre fue así; su padre fue un obrero siderúrgico, y el propio Newlin hizo parte del programa nocturno de la Universidad de Florida, pues durante el día debía trabajar. Entre sus primeros puestos estuvo el de oficial de la patrulla para el Departamento de policía y médico de emergencia en la sección de bomberos en Nueva Chicago; y en Florida, inició en el Departamento Correccional de este Estado, de donde saltó a la oficina del Sheriff del Condado de Orange, ascendiendo luego a detective de fugitivos.

Allí estuvo durante 28 años, periodo que destacó el virtual presidente Trump al hacer el anuncio de su nominación como sucesor de Francisco Palmieri: “Dan demostró habilidades de investigación excepcionales, sacando con éxito a cientos de delincuentes violentos de las calles, incluidos aquellos involucrados en robos a mano armado, violencia de pandillas, tráfico de personas y tráfico ilegal de armas y narcóticos”.

Last night, I had the profound honor of receiving a personal call from President-elect Donald J. Trump. The gravity of this moment was not lost on me; speaking with the President of the United States is an extraordinary experience that few are privileged to have. During our… pic.twitter.com/zrkJFBnkTY