Los negocios con los que el colombiano Bernie Moreno hizo la fortuna que lo catapultó al Senado de EE.UU.

El colombiano, Bernie Moreno, fue el ganador de una reñida contienda electoral para el senado en el Estado de Ohio, obtuvo el de los votos, y reemplazará al demócrata Sherrod Brown (45,8 %), que ocupaba el cargo desde 2007. Su victoria, que lo ubica como senador durante seis años, ayuda de paso a que los Republicanos ganen la mayoría de la Cámara Alta donde deben aprobarse varias de las leyes que promovió Trump durante su campaña.

Bernardo -Bernie-. como su padre el médico Bernardo Moreno quien se trasladó junto a su esposa Martha Mejia con sus 7 hijos a Estados Unidos a principio de los años 70. Una decisión que le cambió el destino a todos, incluido el recién elegido senador Republicano por el Estado de Ohio, reconocido como un magnate en el negocio automotriz, a Car tycoon.

Supo mezclar negocios y política y con una fortuna según Forbes superior a los 100 millones de dólares consiguió la bendición del Partido Republicano y personalmente del Donald Trump, quien lo ungió en su mansión de Mar a Lago, para aspirar al senado de Estados Unidos. Y lo consiguió derrotando al demócrata Sherrod Brown quien ocupaba la curul desde el 2007. Una valiosa victoria que consolidó la mayoría republicana en el senado.

Nacido en Bogotá en 1967 aterrizó, como el menor de los Moreno a los cinco años y adquirió la nacionalidad norteamericana a los 18 años. Es hermano del político colombiano Luis Alberto Moreno quien luego de servir como embajador de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante 15 años quien sigue siendo muy influyente en Colombia; y de Roberto Moreno quién cofundó Amarilo y como presidente la ha llevado a ser una de las constructoras más grandes de Colombia de la que Bernie Moreno es socio en las inversiones de esa en Estados Unidos.

Aprendió del negocio al lado del magnate de automóviles Herb Chambers, quien fue por años su segundo en su sede en New England, donde maneja más de 50 c0ncesionarios y está entre los 400 más ricos de Estados Unidos. Moreno se independizó en 2005 invirtió USD 2 millones para quedarse con un concesionario de Mercedes-Benz en North Olmsted, Ohio, con lo que inicio su despegue. En una década llegó a tener 30 concesionarios de distintas marcas incluidas Porsche,Kia, BMW y Saab distribuidas por el país.

En 2016 vendió siete franquicias para focalizarse en el negocio de las tecnologías con una gran inversión en blockchain; dos años después fundó con un socio la empresa ChampTitles, dedicada a emitir títulos digitales, la cual vendería después, para dedicarse de lleno a su carrera política. Los primeros coqueteos, siempre con el partido Republicano, se dieron en 2016, pero solo en el 2021 tomó en serio la decisión de aspirar al senado. Contrató como asesora a Kellyanne Conway, jefe de campaña de Donald Trump en el 2016 cuando derrotó a Hilary Clinton, buscando un acercamiento con el entonces ex Presidente para aspirar al senado, pero las cosas no se dieron.

A comienzos de este año, con la bendición de Trump, entró a competir por la nominación del partido Republicano que logró en marzo pasado. Arrancó la carrera por el senado para derrotar al demócrata Sherrod Brown (50,03 % contra 45.8%) con una gran financiación de USD 4.5 millones de su bolsillo y USD 38 millones del sector de las crípto monedas que aportaron para la publicidad, sin mencionar el sector salud.

La fortuna de Bernie Moreno lo convierte en uno de los 8 senadores más ricos según datos del Center for Responsive Politics con una fortuna que alcanza los USD 105,7 millones. Según su declaración tributaria personal del 2023, es propietario mayoritario de un terreno asociado a Yellowstone en Costa Rica con un valor de entre USD 1 y 5 millones. También ha invertido entre 750.000 y 1,5 millones de dólares en dos fondos de inversión estadounidenses de Yellowstone, uno de los cuales se centra en oportunidades en el mercado inmobiliario estadounidense.

Vive en Westlake, Ohio, con su esposa, Bridget, y tiene cuatro hijos, su hija Emily estaba casada con el congresista republicano Max Miller hasta el pasado mes de octubre cuando presentó la demanda de divorcio que se encuentra en pleito.

Durante su campaña, donde mantuvo el apoyo de Trump y le dieron un codiciado lugar para hablar en la Convención Nacional Republicana, se presentó como un inmigrante y un outsider político cuya familia logró salir adelante a partir de unos comienzos rudimentarios en Estados Unidos gracias al sueño americano. Así celebró el triunfo de Trump y el partido Republicano.

Congratulations to President Trump and JD Vance on a decisive victory!



America has seen a red, white, and blue wave that signals to the world that America is back!



Looking forward to getting to work for the American people!