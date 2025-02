Ellos son los únicos colombianos que han jugado con Cristiano Ronaldo; Jhon Durán entra a selecta lista

Además de las astronómicas cifras que se manejaron en la transacción entre Al-Nassr y Aston Villa para el traspaso de Jhon Durán, otro de los grandes atractivos de la llegada del colombiano a Arabia fue su posibilidad de estar al lado de Cristiano Ronaldo. Como es sabido, el delantero portugués es uno de los mejores futbolistas de la historia y, ha sido tal su nivel, que han sido muy pocos los colombianos que han estado a su altura para compartir camerino. Son solo 4 los colombianos que han jugado con Cristiano Ronaldo, incluyendo al joven paisa que ya le estrechó la mano.

