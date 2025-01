El negociazo de Jhon Durán con Al-Nassr: ser el colombiano más caro y el de mejor sueldo de la historia

La llegada de Jhon Durán al Al-Nassr no ha dejado de sorprender al balompié mundial, no solo porque se esperaba que su futuro fuera en un equipo de la élite europea, sino por las astronómicas cifras que se manejaron en la negociación. Después de confirmarse el acuerdo con Aston Villa y el jugador, las condiciones del traspaso salieron a la luz y dejaron al delantero paisa, no solo como el fichaje colombiano más caro de la historia, sino como el futbolista cafetero con el mejor sueldo de todos los tiempos. El sueldo de Jhon Durán será 4 veces más que el de James.

🟡🔵🇸🇦 Jhon Durán, in London with his agent and also Saudi delegation for medical tests as new Al Nassr player.



Al Nassr and Villa are checking all contracts for €77m deal with add-ons.



Right after, Durán will fly to Saudi Arabia as planned to play next to Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/wqzEHTfee7